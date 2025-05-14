Министр обороны Германии: Путин не хочет мира, он хочет и дальше бомбить украинцев

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус признал, что не верит в согласие России на прекращение огня, и заверил в серьезности намерений Европы усилить давление на Москву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.

Писториус заявил, что лидеры европейских государств, включая Германию, четко заявили об усилении санкций против России, если Путин "не согласится на прекращение огня или даже не начнет его реализовывать".

"Неохотно, но, к сожалению, должен сказать, что я ничего другого и не ожидал. Это поведение, которое Владимир Путин проявлял с самого начала. Он не хочет переговоров, он хочет и дальше бомбить, воевать и захватывать территории", – добавил он.

Немецкий министр подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины и единства Европы в этом вопросе.

"Я считаю, это сигнал, который имеет значение не только для Москвы, но и для Вашингтона", – отметил Писториус.

Напомним, Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника. В случае несогласия РФ прекратить огонь 12 мая они пригрозили новыми жесткими санкциями.

В правительстве Германии заявляли, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

Впрочем, 13 мая стало известно, что европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины с главой Кремля в Турции, прежде чем переходить к новым санкциям.