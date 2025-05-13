ЗМІ: ЄС чекає на можливу зустріч Зеленського з Путіним, перш ніж тиснути на США щодо санкцій

Європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського із очільником Кремля Владіміром Путіним у Туреччині, перш ніж тиснути на США з метою оголошення нових санкцій проти Москви.

Про це агентству Bloomberg повідомили проінформовані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Співрозмовники стверджують, що за результатами переговорів між американськими та європейськими посадовцями в понеділок, 12 травня, стало зрозуміло, що американська сторона хоче дати можливість для проведення переговорів між Росією та Україною в четвер, 15 травня, перш ніж посилювати тиск на Путіна.

За їхніми словами, якщо очільник Кремля відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне і беззастережне припинення вогню 15 травня, європейські лідери закликатимуть американського президента Дональда Трампа виконати свою погрозу про введення санкцій проти Москви.

Також, як зазначили співрозмовники, під час переговорів між американськими та європейськими урядовцями в понеділок, 12 травня, американська сторона не дала чіткої відповіді, чи готова вона ввести санкції проти Росії, якщо атаки триватимуть цього тижня, і що вона робитиме, якщо Путін відмовиться зустрітися із Зеленським і продовжить атакувати Україну.

Як відомо, Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Згодом Трамп оголосив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".

Своєю чергою Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі, а після того американський президент заявив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня.

А у ЄС, своєю чергою, розглядають можливість запровадити санкції проти консорціуму, який оперує газопроводом "Північний потік-2", у разі, якщо Росія не розпочне припинення вогню у запланований раніше термін.