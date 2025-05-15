Як ЄС оцінює стан економіки Росії і чи можна її дотиснути санкціями

Економіка Росії слабшає, незважаючи на спроби російської пропаганди довести протилежне.

І якщо Захід продовжить санкційний тиск на Росію та військову підтримку України, резерви Кремля на полі бою можуть вичерпатися вже за рік-півтора.

Це – ключові висновки звіту про стан економіки Росії, який був підготовлений Стокгольмським інститутом перехідної економіки (SITE) і презентований 13 травня під час засідання у Брюсселі Ради ЄС з питань економіки та фінансів (Екофін).

Про те, що про стан російської економіки кажуть у ЄС і чи готові до більш рішучих дій, читайте в статті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Тетяни Висоцької Каральні санкції та слабкі місця економіки РФ: які рекомендації отримав Євросоюз. Далі – стислий її виклад.

"Перш за все, економіка Росії – це маленька економіка, і у них є проблеми", – заявила журналістам на брифінгу в кулуарах Екофіну міністерка економіки та фінансів Швеції Елізабет Свантессон.

Вона підкреслила, що про слабкість російської економіки варто говорити, оскільки російська пропаганда стверджує протилежне.

Міністр фінансів головуючої в ЄС Польщі Анджей Доманський зазначає, що інфляція в Росії набагато вища, ніж показують офіційні дані.

В тексті доповіді Стокгольмського інституту перехідної економіки зауважують, що, за даними незалежних оцінок, інфляція в Росії наближається до 20%, замість заявлених 9-10%.

Польський міністр Доманський також звертає увагу, що зростаюча частка російського бюджету фінансується за рахунок податків, а не надходжень від продажу нафти чи газу.

"Якщо ви знаєте, що російська економіка слабшає, ви знаєте, що санкції працюють, тоді це може заохотити до подальших дій", – додає Доманський.

В Єврокомісії переконані: ЄС повинен зосередити свій санкційний тиск саме на енергетиці.

Директор SITE Торбйорн Беккер нагадує, що з часу розпаду Радянського Союзу економіка Росії надзвичайно залежна від цін на нафту і газ: якщо вони зростають, то й економіка РФ зростає.

"Разом з партнерами по G7 ми можемо встановити верхню межу ціни на російську нафту, а також працювати проти того, щоб Росія обходила цю межу за допомогою тіньового флоту. Ми також, як Європейська комісія, представили стратегію для Європи щодо поетапного припинення поставок російського природного газу, таким чином, позбавляючи Росію цього доходу", – каже єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Але в той час як ЄС поступово відмовляється від російського викопного палива, Росія знаходить інших споживачів.

"Варто відзначити, що ці споживачі платять значно менше, ніж раніше платили в Європі. Тому важливо, щоб ми продовжували чинити цей тиск", – пояснює Домбровскіс.

Отже, хоча російська економіка може протриматися роками, ризики більш руйнівної кризи, яка покладе край цьому сценарію, зростають з кожним місяцем, поки війна триває, а санкції залишаються в силі.

Всупереч кремлівським наративам, час не на боці Росії.

"Росія продовжує використовувати всі засоби для просування наративу про те, що вона сильна і що час на її боці. І це незважаючи на те, що її економіка становить лише невелику частку економіки західних союзників України, а резерви – вичерпаються протягом наступного року або близько того", – такого висновку дійшли автори доповіді зі шведського інституту.

У Єврокомісії та Раді ЄС це розуміють – і готові до продовження санкційного тиску.

Докладніше – в матеріалі Тетяни Висоцької Каральні санкції та слабкі місця економіки РФ: які рекомендації отримав Євросоюз.