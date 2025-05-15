Как ЕС оценивает состояние экономики России и можно ли ее дожать санкциями

Экономика России слабеет, несмотря на попытки российской пропаганды доказать обратное.

И если Запад продолжит санкционное давление на Россию и военную поддержку Украины, резервы Кремля на поле боя могут иссякнуть уже через год-полтора.

Это – ключевые выводы отчета о состоянии экономики России, который был подготовлен Стокгольмским институтом переходной экономики (SITE) и представлен 13 мая во время заседания в Брюсселе Совета ЕС по вопросам экономики и финансов (Экофин).

О том, что о состоянии российской экономики говорят в ЕС и готовы ли к более решительным действиям, читайте в статье корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой Карательные санкции и слабые места экономики РФ: какие рекомендации получил Евросоюз. Далее – краткое ее изложение.

"Прежде всего, экономика России – это маленькая экономика, и у них есть проблемы", – заявила журналистам на брифинге в кулуарах Экофина министр экономики и финансов Швеции Элизабет Свантессон.

Она подчеркнула, что о слабости российской экономики стоит говорить, поскольку российская пропаганда утверждает обратное.

Министр финансов председательствующей в ЕС Польши Анджей Доманский отмечает, что инфляция в России намного выше, чем показывают официальные данные.

В тексте доклада Стокгольмского института переходной экономики отмечают, что, по данным независимых оценок, инфляция в России приближается к 20%, вместо заявленных 9-10%.

Польский министр Доманский также обращает внимание, что растущая доля российского бюджета финансируется за счет налогов, а не поступлений от продажи нефти или газа.

"Если вы знаете, что российская экономика ослабевает, вы знаете, что санкции работают, тогда это может поощрить к дальнейшим действиям", – добавляет Доманский.

В Еврокомиссии убеждены: ЕС должен сосредоточить свое санкционное давление именно на энергетике.

Директор SITE Торбьерн Беккер напоминает, что со времени распада Советского Союза экономика России чрезвычайно зависима от цен на нефть и газ: если они растут, то и экономика РФ растет.

"Вместе с партнерами по G7 мы можем установить верхний предел цены на российскую нефть, а также работать против того, чтобы Россия обходила этот предел с помощью теневого флота. Мы также, как Европейская комиссия, представили стратегию для Европы по поэтапному прекращению поставок российского природного газа, таким образом, лишая Россию этого дохода", – говорит еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Но в то время как ЕС постепенно отказывается от российского ископаемого топлива, Россия находит других потребителей.

"Стоит отметить, что эти потребители платят значительно меньше, чем раньше платили в Европе. Поэтому важно, чтобы мы продолжали оказывать это давление", – объясняет Домбровскис.

Итак, хотя российская экономика может продержаться годами, риски более разрушительного кризиса, который положит конец этому сценарию, растут с каждым месяцем, пока война продолжается, а санкции остаются в силе.

Вопреки кремлевским нарративам, время не на стороне России.

"Россия продолжает использовать все средства для продвижения нарратива о том, что она сильна и что время на ее стороне. И это несмотря на то, что ее экономика составляет лишь небольшую долю экономики западных союзников Украины, а резервы – иссякнут в течение следующего года или около того", – к такому выводу пришли авторы доклада из шведского института.

В Еврокомиссии и Совете ЕС это понимают – и готовы к продолжению санкционного давления.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой Карательные санкции и слабые места экономики РФ: какие рекомендации получил Евросоюз.