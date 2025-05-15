Рубіо розповів про перспективи зустрічі Трампа й Путіна

Терміни зустрічі президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним для наближення припинення війни РФ проти Україну можуть бути обговорені після повернення Трампа з турне Близьким Сходом.

Про це журналістам у четвер сказав державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Рубіо сказав, що потенційний час зустрічі з Путіним має вирішити особисто Трамп.

"Ми повинні вирішити, як це втілити. Тому, ймовірно, ми почекаємо, поки він завершить свою поїздку (Близьким Сходом. – Ред.), оскільки президент все ще перебуває за кордоном", – додав він.

Держсекретар зазначив, що США також стежитимуть за подіями завтра – ймовірно, маючи на увазі переговори представників України та Росії.

Раніше в четвер президент США Дональд Трамп заявив, що мирне врегулювання розв’язаної РФ війни проти України не може відбутись без його зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Рубіо підтримав цю думку, висловивши скептицизм стосовно результатів українсько-російських переговорів у Стамбулі.