Рубио рассказал о перспективах встречи Трампа и Путина

Сроки встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным для приближения прекращения войны РФ против Украины могут быть обсуждены после возвращения Трампа из турне по Ближнему Востоку.

Об этом журналистам в четверг сказал государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Рубио сказал, что потенциальное время встречи с Путиным должен решить лично Трамп.

"Мы должны решить, как это воплотить. Поэтому, вероятно, мы подождем, пока он завершит свою поездку (по Ближнему Востоку. – Ред.), поскольку президент все еще находится за границей", – добавил он.

Госсекретарь отметил, что США также будут следить за событиями завтра – вероятно, имея в виду переговоры представителей Украины и России.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование развязанной РФ войны против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Рубио поддержал это мнение, выразив скептицизм относительно результатов украинско-российских переговоров в Стамбуле.