Голова посольства Польщі про допомогу Україні, провокації та напад РФ

Чи очікує українсько-польські відносини суттєва корекція?

Вже 18 травня у Польщі пройде перший тур президентських виборів. Хто б не став новим президентом, важливо інше – критичні до України заяви озвучували всі фаворити перегонів.

Про війну, а також те, як у Польщі оцінюють стан відносин з Україною і чи варто Києву очікувати корекції зовнішнього курсу Варшави після виборів, читайте в інтерв’ю керівника посольства Польщі в Україні Пйотра Лукасевича редактору "Європейської правди" Юрію Панченку "Польщі завжди загрожує війна, але в напад Росії ми не віримо, бо Україна переможе". Далі – основні тези Лукасевича.

Я оцінюю нинішній стан українсько-польських відносин як дуже добрий! Я б навіть сказав, що з огляду на обставини війни – чудовий.

В історичному діалозі з Україною, в тому, що стосується нашої спільної історії, ми досягли величезного прогресу.

Ми нарешті досягли порозуміння та розпочали перші ексгумаційні роботи в Пужниках.

Коли ексгумаційні роботи в Пужниках завершаться, думаю, що настане час обговорювати й інші питання, у тому числі питанням наруги над могилою вояків УПА на горі Монастир.

Антиукраїнські заяви, зроблені під час виборчої кампанії, не мають нічого спільного з нашими відносинами. Це внутрішня політика Польщі, натомість польсько-українські відносини обумовлені або залежні від стратегічних інтересів Польщі та України.

І як дуже чітко продекларовано польською владою, Польща підтримуватиме Україну в цій війні до перемоги.

Особисто я твердо вірю, що Україна вийде з цієї війни переможцем.

Якою буде політика нового президента (чи президентки, адже у нас є й жінки-кандидати), я не можу цього сказати.

Натомість у мене є враження, що польський стратегічний інтерес полягає у стримуванні Росії. І це наш вічний інтерес.

Польща у різний спосіб, передусім у військовій сфері, підтримує Україну в досягненні перемоги.

В період з 2022 до кінця 2024 року Польща передала 318 танків, 536 бойових машин різних типів, 136 артилерійських систем різних калібрів, 10 літаків, 10 бойових гелікоптерів.

Плюс величезна кількість боєприпасів, бойових матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин тощо.

Найбільше ми передали на початку війни. Однак і зараз ми передаємо подальші пакети.

Готується 47-й пакет на суму близько 200 мільйонів євро, який буде переданий у найближчі місяці.

Також Польща підготувала на своїй території майже 30 тисяч українських солдатів. І звичайно, ми забезпечуємо логістику українській армії.

Що стосується МіГ-29, то ми поступово виводимо їх з нашого озброєння, замінюючи на F-16. Передача їх Україні цілком можлива, відповідні переговори ще тривають.

На даний момент ця війна повинна закінчитися тут і зараз перемир'ям, а потім переговорами, які мають привести до таких умов, за яких Україна буде посилена, а не ослаблена.

За таких умов російська армія не ризикне розпочинати новий конфлікт та протистояти польській армії та арміям інших країн НАТО. Вони просто не будуть здатні на це.

Обставини і сучасна динаміка такі, що цього нападу не буде, оскільки Україна переможе.

Російська економіка не така велика, як здається. Вона скрипить, і нові санкції лише посилять її проблеми.

Польща точно не викине після війни українців, які живуть у Польщі. Це буде рішення цих людей. Це буде залежати від того, як виглядатиме відбудова України, чи матимуть ці люди, куди повертатися.

Повне інтерв’ю – в матеріалі "Польщі завжди загрожує війна, але в напад Росії ми не віримо, бо Україна переможе".