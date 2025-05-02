У Польщі демонтували провокативну табличку на могилі воїнів УПА

У Польщі демонтували провокативну табличку на братській могилі вояків УПА на горі Монастир поблизу польсько-українського кордону.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, передає "Європейська правда".

28 квітня реставратор пам’яток культури Підкарпатського воєводства видав наказ про усунення провокативної таблички.

"Дії було виконано відповідно до чинного законодавства та з урахуванням вимог охорони культурної спадщини", – повідомили у міністерстві.

Як зазначається, раніше поліцією Польщі було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину за статтею про наругу над пам’ятником чи іншим громадським місцем, встановленим для вшанування історичної події чи вшанування особи, а також статтею про знищення чужої речі.

Йдеться про пам'ятник на честь бійців Української повстанської армії, що загинули в бою з підрозділами НКВС, який розташований на пагорбі в Монастирі в гміні Горинець-Здруй. Він був встановлений у 1990-х роках з ініціативи української громади та неодноразово зазнавав пошкоджень.

Кілька днів тому на могилі з’явилась табличка із написом:

"Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю".

У Міністерстві закордонних справ переконані, що мета розміщення провокативної таблички на братській могилі вояків УПА у Польщі – перешкодити українсько-польському діалогу у сфері національної пам'яті.