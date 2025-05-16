Глава посольства Польши о помощи Украине, провокации и нападение РФ

Ожидает ли украинско-польские отношения существенная коррекция?

Уже 18 мая в Польше пройдет первый тур президентских выборов. Кто бы ни стал новым президентом, важно другое – критические к Украине заявления озвучивали все фавориты гонки.

О войне, а также о том, как в Польше оценивают состояние отношений с Украиной и стоит ли Киеву ожидать коррекции внешнего курса Варшавы после выборов, читайте в интервью руководителя посольства Польши в Украине Пйотра Лукасевича редактору "Европейской правды" Юрию Панченко "Польше всегда грозит война, но в нападение России мы не верим, поскольку Украина победит". Далее – основные тезисы Лукасевича.

Я оцениваю нынешнее состояние украинско-польских отношений как очень хорошее! Я бы даже сказал, что учитывая обстоятельства войны – замечательное.

В историческом диалоге с Украиной, в том, что касается нашей общей истории, мы достигли огромного прогресса.

Мы наконец достигли взаимопонимания и начали первые эксгумационные работы в Пужниках.

Когда эксгумационные работы в Пужниках завершатся, думаю, что наступит время обсуждать и другие вопросы, в том числе вопрос надругательства над могилой воинов УПА на горе Монастырь.

Антиукраинские заявления, сделанные во время избирательной кампании, не имеют ничего общего с нашими отношениями. Это внутренняя политика Польши, зато польско-украинские отношения обусловлены или зависимы от стратегических интересов Польши и Украины.

И как очень четко продекларировано польскими властями, Польша будет поддерживать Украину в этой войне до победы.

Лично я твердо верю, что Украина выйдет из этой войны победителем.

Какой будет политика нового президента (или президента, ведь у нас есть и женщины-кандидаты), я не могу этого сказать.

Зато у меня есть впечатление, что польский стратегический интерес заключается в сдерживании России. И это наш вечный интерес.

Польша разными способами, прежде всего в военной сфере, поддерживает Украину в достижении победы.

В период с 2022 до конца 2024 года Польша передала 318 танков, 536 боевых машин различных типов, 136 артиллерийских систем различных калибров, 10 самолетов, 10 боевых вертолетов.

Плюс огромное количество боеприпасов, боевых материалов, горюче-смазочных материалов, запчастей и тому подобное.

Больше всего мы передали в начале войны. Однако и сейчас мы передаем дальнейшие пакеты.

Готовится 47-й пакет на сумму около 200 миллионов евро, который будет передан в ближайшие месяцы.

Также Польша подготовила на своей территории почти 30 тысяч украинских солдат. И конечно, мы обеспечиваем логистику украинской армии.

Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их с нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются.

На данный момент эта война должна закончиться здесь и сейчас перемирием, а затем переговорами, которые должны привести к таким условиям, при которых Украина будет усилена, а не ослаблена.

При таких условиях российская армия не рискнет начинать новый конфликт и противостоять польской армии и армиям других стран НАТО. Они просто не будут способны на это.

Обстоятельства и современная динамика таковы, что этого нападения не будет, поскольку Украина победит.

Российская экономика не так велика, как кажется. Она скрипит, и новые санкции лишь усугубят ее проблемы.

Польша точно не выбросит после войны украинцев, которые живут в Польше. Это будет решение этих людей. Это будет зависеть от того, как будет выглядеть восстановление Украины, будут ли у этих людей, куда возвращаться.

Полное интервью – в материале "Польше всегда грозит война, но в нападение России мы не верим, поскольку Украина победит".