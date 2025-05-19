Чому "кандидат Кремля" програв вибори у Румунії та кому треба дякувати за цю сенсацію

Президентські вибори у Румунії могли завершитися вкрай неприємно для України – всі шанси стати новим президентом сусідньої країни мав відверто проросійський політик, який оголошував територіальні претензії до України та є у нас персоною-нон грата.

Втім, цього сценарію вдалося уникнути, а переможцем другого туру став цілком проєвропейський політик – незалежний мер Бухареста Нікушор Дан.

Про те, що означає для України румунська "електоральна сенсація" і з якими труднощами зіткнеться новий президент, читайте в інтерв’ю заступника виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу. Далі – основні тези Герасимчука.

Чому ця перемога все-таки відбулася? Тут зіграло кілька чинників.

Діаспора справді зіграла свою роль. До речі, ми побачили унікальний випадок, коли президентка Молдови Мая Санду голосувала на виборах президента сусідньої держави.

Також ми маємо високу явку у містах, і це також зіграло на руку Дану, який є мером столиці і сприймаєтеся як кандидат великих міст.

Ще одне пояснення полягає у тому, що в принципі існує частина населення, яка мобілізується на дільниці у якийсь драматичний момент.

Я думаю, цей ефект був пристнім, адже ми побачили у другому турі збільшення явки. Схоже, це відбулося насамперед за рахунок тих виборців, які хотіли зберегти Румунію частиною Європи.

Ще одна несподіванка румунських виборів, і цей фактор також мав вплив на загальний результат – позиція румунських угорців.

Попри заклики угорського прем’єра Віктора Орбана голосувати за Сіміона, румунські угорці підтримали Нікушора Дана.

У Румунії стався сценарій, коли у другий тур вийшли два антисистемних кандидати в президенти.

Не лише Сіміона, але й Дана можна назвати антисистемним кандидатом.

Переможець президентських виборів – це політик нової генерації, який сформувався у зовсім нових політичних умовах. І тому його також можна назвати антисистемним – принаймні, щодо існуючої політичної системи Румунії.

І саме тому за всіма прогнозами лише Дан був спроможний у другому турі перемогти Сіміона.

Що здивувало, це те, що Джордже Сіміон не скористався можливістю розкачувати ситуацію.

Свою роль зіграли відрив між опонентами, а також відсутність зовнішньої підтримки. Зокрема, його у вирішальний момент відверто злили росіяни.

Переможець виборів Нікушор Дан готовий висунути на посаду нового прем’єра нинішнього виконувача обов’язків президента Іліє Боложана, якого будуть підтримувати в тому числі соціал-демократи. Тим більше, останній має репутацію не ідеолога, а технократа і цілком підходить до посади голови уряду.

А якщо цей варіант не спрацює, то є опція уряду технократів, який може й не матиме стабільної більшості, але зможе залучати необхідні голоси від різних фракцій.

Якщо румунський парламент не підтримає дві пропозиції президента щодо призначення прем’єра, то країна має йти на дострокові парламентські вибори.

Скоріш за все, цього сценарію намагатимуться уникнути: дострокові парламентські вибори несуть багато ризиків через рейтинги ультраправих.

Перемога Дана – найвигідніший сценарій для України. За президентства Дана можна очікувати, що Румунія продовжить підтримку України.

Більш того, можна очікувати, що відновиться робота над договором про стратегічне партнерство.

Докладніше – в інтерв’ю Сергія Герасимчука Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу.