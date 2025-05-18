У Румунії порахували майже всі голоси: перемагає Нікушор Дан, у Сіміона 45,7%

Після опрацювання понад 95% протоколів з виборчих дільниць у другому турі президентських виборів прозахідний кандидат Нікушор Дан зберігає відрив від проросійського Джордже Сіміона.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчать дані румунського Центрвиборчкому.

Пораховані голоси з майже усіх дільниць всередині країни та частини закордонних дільниць. Триває підрахунок на тих дільницях, де голосувала велика кількість людей; крім того, у США та Канаді ще триває голосування.

Наразі ЦВК повідомляє про те, що отримав дані 97,3% протоколів, які відображають приблизно 89% голосів.

За посаду президента змагаються ультраправий проросійський лідер партії AUR Джордже Сіміон, якому Україна та Молдова заборонили в'їзд через загрозу нацбезпеці, та проєвропейський позапартійний мер Бухареста Нікушор Дан.

За наявними даними, Нікушор Дан отримує значну перевагу – зараз у нього 54,34% голосів. Джордже Сіміон наразі має 45,66%, розрив між ними – влизько 900 тисяч голосів, із підрахунком голосів він наразі зростає

Не порахованими лишаються близько 1,3 млн голосів, що робить принципово неможливим надолуження Сіміоном цього розриву.

Втім, як повідомляла "Європейська правда", Сіміон оголосив себе переможцем виборів президента Румунії і не планує визнавати поразку.

Раніше повідомлялося, що екзит-пол прогнозує поразку проросійського Сіміона, але все вирішать голоси діаспори.

Про можливі наслідки виборів читайте у статті "Чого чекати від "проросійської" Румунії: що сталося із сусідами та що змінить перемога Сіміона".