Почему "кандидат Кремля" проиграл выборы в Румынии и кого надо благодарить за эту сенсацию

Президентские выборы в Румынии могли завершиться крайне неприятно для Украины – все шансы стать новым президентом соседней страны имел откровенно пророссийский политик, который объявлял территориальные претензии к Украине и является у нас персоной-нон грата.

Впрочем, этого сценария удалось избежать, а победителем второго тура стал вполне проевропейский политик – независимый мэр Бухареста Никушор Дан.

О том, что означает для Украины румынская "электоральная сенсация" и с какими трудностями столкнется новый президент, читайте в интервью заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука Румыния выбирает ЕС: почему президентские выборы у соседей стали сенсацией европейского масштаба. Далее – основные тезисы Герасимчука.

Почему эта победа все-таки состоялась? Здесь сыграло несколько факторов.

Диаспора действительно сыграла свою роль. Кстати, мы увидели уникальный случай, когда президент Молдовы Майя Санду голосовала на выборах президента соседнего государства.

Также мы имеем высокую явку в городах, и это также сыграло на руку Дану, который является мэром столицы и воспринимается как кандидат больших городов.

Еще одно объяснение заключается в том, что в принципе существует часть населения, которая мобилизуется на участки в какой-то драматический момент.

Я думаю, этот эффект был естественным, ведь мы увидели во втором туре увеличение явки. Похоже, это произошло прежде всего за счет тех избирателей, которые хотели сохранить Румынию частью Европы.

Еще одна неожиданность румынских выборов, и этот фактор также имел влияние на общий результат – позиция румынских венгров.

Несмотря на призывы венгерского премьера Виктора Орбана голосовать за Симиона, румынские венгры поддержали Никушора Дана.

В Румынии произошел сценарий, когда во второй тур вышли два антисистемных кандидата в президенты.

Не только Симиона, но и Дана можно назвать антисистемным кандидатом.

Победитель президентских выборов – это политик новой генерации, который сформировался в совершенно новых политических условиях. И поэтому его можно назвать антисистемным – по крайней мере, относительно существующей политической системы Румынии.

И именно поэтому по всем прогнозам только Дан был способен во втором туре победить Симиона.

Что удивило, это то, что Джордже Симион не воспользовался возможностью раскачивать ситуацию.

Свою роль сыграли отрыв между оппонентами, а также отсутствие внешней поддержки. В частности, его в решающий момент откровенно слили россияне.

Победитель выборов Никушор Дан готов выдвинуть на пост нового премьера нынешнего исполняющего обязанности президента Илие Боложана, которого будут поддерживать в том числе социал-демократы. Тем более, последний имеет репутацию не идеолога, а технократа и вполне подходит к должности главы правительства.

А если этот вариант не сработает, то есть опция правительства технократов, которое может и не будет иметь стабильного большинства, но сможет привлекать необходимые голоса от разных фракций.

Если румынский парламент не поддержит два предложения президента о назначении премьера, то страна должна идти на досрочные парламентские выборы.

Скорее всего, этого сценария постараются избежать: досрочные парламентские выборы несут много рисков из-за рейтингов ультраправых.

Победа Дана – самый выгодный сценарий для Украины. При президентстве Дана можно ожидать, что Румыния продолжит поддержку Украины.

Более того, можно ожидать, что возобновится работа над договором о стратегическом партнерстве.

Подробнее – в интервью Сергея Герасимчука Румыния выбирает ЕС: почему президентские выборы у соседей стали сенсацией европейского масштаба.