Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися щодо нових правил перетину кордону

Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої домовленості, яка дозволяє державам-членам поступово протягом шести місяців впроваджувати цифрову систему управління кордонами Entry/exit system (EES), яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в’їжджають у ЄС.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Нова система стосуватиметься і громадян України.

"Завдяки цій угоді держави-члени зможуть запровадити нову систему управління кордонами для реєстрації в'їзду та виїзду громадян країн, що не є членами ЄС, до Шенгенської зони. Це хороша новина, яка підтримає наші зусилля з забезпечення безпеки наших кордонів", – заявив Томаш Сємоняк, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі, яка головує в Раді ЄС.

Згідно з поетапним розгортанням, держави-члени почнуть поступово вводити EES в дію і працюватимуть над тим, щоб після першого місяця реєструвати щонайменше 10% перетинів кордону.

Протягом перших 60 днів держави-члени можуть використовувати EES без біометричних функцій. Через три місяці держави-члени повинні використовувати EES – з біометричними функціями – щонайменше на 35% своїх пунктів перетину кордону. Країни ЄС повинні досягти повної реєстрації всіх осіб до кінця шестимісячного періоду поступового запуску EES.

До кінця цього перехідного періоду держави-члени також продовжуватимуть вручну ставити штампи в проїзних документах.

Поступове впровадження враховує різноманітні потреби держав-членів. Нові правила дозволяють тим, хто бажає впровадити EES поступово протягом 180 днів, зробити це, а іншим – розпочати повноцінне функціонування системи з першого дня.

Регламент не встановлює дату початку поступового впровадження системи. Для цього буде потрібно окреме рішення Європейської комісії.

Співзаконодавці домовилися, що під час поступового запуску EES держави-члени можуть повністю або частково призупинити роботу EES на певних пунктах перетину кордону в виняткових обставинах (наприклад, коли інтенсивність руху призводить до дуже тривалих затримок).

Після закінчення поступового запуску, а також у виняткових обставинах, держави-члени можуть також призупинити роботу EES на певному пункті перетину кордону на 6 годин.

Досягнута у понеділок угода є попередньою. Вона має бути підтверджена Радою ЄС та Європарламентом, перш ніж може бути офіційно прийнята обома інституціями.

Нагадаємо, на початку березня Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ затвердила позиційний документ (general approach) щодо поступового запуску нової цифрової системи управління кордонами Entry/exit system.

Докладніше про нову систему – в матеріалі Нові правила перетину кордону з ЄС: пояснюємо, що зміниться для українців.

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