Рада ЄС погодила нові правила перетину кордону Євросоюзу, які стосуватимуться й українців

Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ сьогодні затвердила позиційний документ (general approach) щодо поступового запуску нової цифрової системи управління кордонами Entry/exit system (EES), яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в’їжджають у ЄС.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Рада ЄС 5 березня досягла спільної позиції щодо нового Регламенту ЄС, який має ввести в силу нову цифрову прикордонну систему Entry/exit system (EES) для реєстрації біометричних даних (відбитки пальців або фото) осіб, які перетинають зовнішні кордони ЄС з метою короткострокового перебування.

"Радий, що під час польського головування в Раді ЄС, яка займається питаннями безпеки, вдалося досягти такого значного прогресу в контролі та захисті наших зовнішніх кордонів. Прийняте рішення є, з одного боку, гнучким, а з іншого – гарантує безпеку міграційних пересувань", – заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Симоняк на прес-конференції.

У затвердженому документі немає згадки про чітку дату старту впровадження обов’язкового збору біометричних даних подорожувальників на кордонах ЄС, тим не менш, джерела у Брюсселі стверджують, що це має бути осінь, а точніше жовтень 2025 року.

Відповідаючи на відповідне питання кореспондента "Європейської правди", єврокомісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Брюннер не підтвердив дані щодо старту роботи Entry/exit system у жовтні, чи, принаймні восени, але й не спростував їх.

"Жовтень – це також осінь, а не весна", – пожартував він.

"Краще поки не говорити про конкретні дати. Але можу сказати, що ми повинні переконатися, що в нас не буде ніяких затримок… Маємо бути швидкими, бо нам важливо знати, завдяки вказаній системі, хто наразі перебуває в Європейському Союзі, з якою метою, на який час і де. Це дійсно важливо, і це те, над чим ми працюємо", – додав Магнус Брюннер.

Своєю чергою, Томаш Симоняк, відповідаючи на питання кореспондента "Європейської правди" про наслідки запровадження системи в'їзду-виїзду на польсько-українському кордоні, заявив, що "перебуває в контакті з українськими партнерами".

"Ситуація на польсько-українському кордоні виглядає наступним чином: кількість людей, які намагаються перетнути кордон в обох напрямках, приблизно однакова. Тому ми не прогнозуємо якихось серйозних специфічних проблем, як технічних, так і щодо чіткого управління на зовнішньому кордоні Європейського Союзу", – розповів польський міністр.

"Часовий горизонт, який був згаданий Комісією, є достатнім для того, щоб ми могли пояснити все нашим українським партнерам. Я не очікую, що це буде критичним моментом", – запевнив Томаш Симоняк.

Варто зауважити, що після затвердження у Раді ЄС, Регламент про Entry/exit system має бути винесеним на обговорення і голосування у Європейському парламенті.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Європейська комісія запропонувала державам-членам поступове впровадження Entry/Exit System (EES) – нової цифрової прикордонної системи – протягом шестимісячного періоду.

Система EES мала запрацювати в Євросоюзі з 10 листопада 2024, але через заперечення низки держав-членів її відклали.

Усе щодо даної теми у свіжому відео Сергія Сидоренка: Кордон ЗМІНА ПРАВИЛ у 2025 році. Що треба знати українкам і українцям