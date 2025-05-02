Шольц впевнений, що США й надалі надаватимуть Україні військову підтримку

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який найближчими днями залишить посаду, висловив оптимізм щодо того, що США продовжать надавати Україні військову підтримку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шольц сказав під час виступу на церковному з'їзді в Ганновері, його цитує n-tv.

Слова німецького канцлера пролунали на тлі підписання між Україною та США угоди про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

За угодою, внеском США до цього фонду можуть бути, зокрема, нові постачання зброї для ЗСУ.

"Я повністю впевнений, що підтримка США щодо України не ослабне", – заявив Шольц.

Як відомо, 30 квітня Україна та США уклали рамкову угоду про економічне партнерство. "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Зазначимо, наразі не сформовані, не підписані і не опубліковані "технічні" угоди, без яких неможливо зробити висновки про доцільність ратифікації та довгострокові наслідки угоди для України.

Детальніше у статті Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.