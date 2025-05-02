Шольц уверен, что США и в дальнейшем будут оказывать Украине военную поддержку

Канцлер Германии Олаф Шольц, который в ближайшие дни покинет свой пост, выразил оптимизм по поводу того, что США продолжат оказывать Украине военную поддержку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шольц сказал во время выступления на церковном съезде в Ганновере, его цитирует n-tv.

Слова немецкого канцлера прозвучали на фоне подписания между Украиной и США соглашения о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

По соглашению, вкладом США в этот фонд могут быть, в частности, новые поставки оружия для ВСУ.

"Я полностью уверен, что поддержка США в отношении Украины не ослабнет", – заявил Шольц.

Как известно, 30 апреля Украина и США заключили рамочное соглашение об экономическом партнерстве. "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Отметим, что на данный момент не сформированы, не подписаны и не опубликованы "технические" соглашения, без которых невозможно сделать выводы о целесообразности ратификации и долгосрочных последствиях соглашения для Украины.

Подробнее в статье Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.