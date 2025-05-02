З мерії Берліна іде відповідальний за культуру, який підтримав скорочення витрат на неї

Сенатор Берліна з питань культури Джо Чіало, який відстоював значне скорочення бюджету німецької столиці на культуру, вирішив піти з посади.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Чіало у поданні про відставку меру Берліна Каю Вегнеру заявив, що минулого року "з важким серцем підтримав необхідні скорочення бюджету на культуру, усвідомлюючи нашу спільну відповідальність за місто".

"Однак заплановані подальші скорочення занадто глибоко втручаються в чинні плани та цілі, змінюють основні професійні вимоги і, таким чином, загрожують закриттям відомих у всій країні культурних установ", – додав він.

Мерія Берліна за керівництва Вегнера ухвалила план економії на загальну суму 3 мільярди євро. Він передбачав скорочення "культурного" бюджету на близько 130 мільйонів євро, або майже 12%.

Позаяк така економія суттєво вдарить по берлінських культурних установах – від театрів до нічних клубів, Чіало звинуватили у небажанні відстоювати більше фінансування.

Останнім часом сенатор з питань культури Берліна – член Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца – навіть розглядався як можливий майбутній державний міністр культури Німеччини.

Але ХДС номінувала на цю посаду підприємця Вольфрама Ваймера.

Зазначимо, що державна міністерка культури Німеччини попереднього уряду Клаудія Рот виступила проти бойкоту російської культури у світлі війни Росії проти України.