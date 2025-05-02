Из мэрии Берлина уходит ответственный за культуру, поддержавший сокращение расходов на нее

Сенатор Берлина по вопросам культуры Джо Чиало, который отстаивал значительное сокращение бюджета немецкой столицы на культуру, решил уйти с поста.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Чиало в представлении об отставке мэру Берлина Каю Вегнеру заявил, что в прошлом году "с тяжелым сердцем поддержал необходимые сокращения бюджета на культуру, осознавая нашу общую ответственность за город".

"Однако запланированные дальнейшие сокращения слишком глубоко вмешиваются в действующие планы и цели, меняют основные профессиональные требования и, таким образом, угрожают закрытием известных во всей стране культурных учреждений", – добавил он.

Мэрия Берлина под руководством Вегнера приняла план экономии на общую сумму 3 миллиарда евро. Он предусматривал сокращение "культурного" бюджета на около 130 миллионов евро, или почти 12%.

Поскольку такая экономия существенно ударит по берлинским культурным учреждениям – от театров до ночных клубов, Чиало обвинили в нежелании отстаивать больше финансирования.

В последнее время сенатор по культуре Берлина – член Христианско-демократического союза Фридриха Мерца – даже рассматривался как возможный будущий министр культуры Германии.

Но ХДС номинировала на эту должность предпринимателя Вольфрама Ваймера.

Отметим, что министр культуры Германии предыдущего правительства Клаудия Рот выступила против бойкота российской культуры в свете войны России против Украины.