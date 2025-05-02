Бюджет Трампа: витрати на оборону – рекордний $1 трлн, решта – на 20% менше

Адміністрація Дональда Трампа скерувала до Конгресу США проєкт федерального бюджету на 2026 фінансовий рік, в якому суттєво скоротяться необоронні витрати, натомість асигнування на нацбезпеку рекордно зростуть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Проєкт бюджету Білого дому передбачає скорочення на понад 20% необоронних витрат, зокрема програм охорони навколишнього середовища, енергетики, освіти та зовнішньої допомоги.

У кількісному вимірі йдеться про зменшення необоронних витрат федерального бюджету на 163 мільярди доларів у порівнянні з бюджетом на 2025 фінансовий рік – до 557 мільярдів доларів.

Серед іншого, видатки Міністерства житлового будівництва та міського розвитку США в проєкті бюджету скорочені на понад 40%, а Міністерства внутрішніх справ та Міністерства праці – на понад 30%.

У бюджеті також закладена ліквідація Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), скорочення програм Державного департаменту, спрямованих на просування м'якої сили США за кордоном.

Водночас Трамп просить Конгрес різко збільшити фінансування пріоритетних сфер, таких як охорона кордонів і оборона, а також безпека повітряного і залізничного транспорту та правоохоронна діяльність.

У результаті асигнування на національну оборону в проєкті бюджету Білого дому сягнули рекордного 1 трильйона доларів – у порівнянні з 895 мільярдами в нинішньому бюджетному році.

Проєкти бюджетів зазвичай лише відображають побажання Білого дому, а вирішальну роль в його ухваленні відіграє Конгрес. Водночас у нинішніх обставинах важко сказати, наскільки американські законодавці можуть вплинути на просування своїх ініціатив у бюджеті-2026.

Трамп, хоч і очолив безпрецедентну кампанію зі скорочення федеральних витрат США і створив для цього Департамент державної ефективності з Ілоном Маском, обіцяв збільшити оборонні асигнування.