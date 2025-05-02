Бюджет Трампа: расходы на оборону – рекордные $1 трлн, остальные – на 20% меньше

Администрация Дональда Трампа направила в Конгресс США проект федерального бюджета на 2026 финансовый год, в котором существенно сократятся невоенные расходы, зато ассигнования на национальную безопасность рекордно вырастут.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Проект бюджета Белого дома предусматривает сокращение более чем на 20% невоенных расходов, в частности программ охраны окружающей среды, энергетики, образования и внешней помощи.

В количественном выражении речь идет о сокращении расходов федерального бюджета на 163 миллиарда долларов по сравнению с бюджетом на 2025 финансовый год – до 557 миллиардов долларов.

Среди прочего, расходы Министерства жилищного строительства и городского развития США в проекте бюджета сокращены более чем на 40%, а Министерства внутренних дел и Министерства труда – более чем на 30%.

В бюджете также заложена ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID), сокращение программ Государственного департамента, направленных на продвижение мягкой силы США за рубежом.

В то же время Трамп просит Конгресс резко увеличить финансирование приоритетных сфер, таких как охрана границ и оборона, а также безопасность воздушного и железнодорожного транспорта и правоохранительная деятельность.

В результате ассигнования на национальную оборону в проекте бюджета Белого дома достигли рекордного 1 триллиона долларов – по сравнению с 895 миллиардами в нынешнем бюджетном году.

Проекты бюджетов обычно лишь отражают пожелания Белого дома, а решающую роль в его принятии играет Конгресс. В то же время в нынешних условиях трудно сказать, насколько американские законодатели могут повлиять на продвижение своих инициатив в бюджете-2026.

Трамп, хотя и возглавил беспрецедентную кампанию по сокращению федеральных расходов США и создал для этого Департамент государственной эффективности с Илоном Маском, обещал увеличить оборонные ассигнования.