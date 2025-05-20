Глава Міноборони Литви про розмову Трампа і Путіна: нагадує заїжджену платівку

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне, коментуючи телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським правителем Владіміром Путіним, сказала, що заяви за підсумками цього дзвінка нагадують "заїжджену платівку".

Заяву очільниці литовського оборонного відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністерки, такі результати переговорів уже були й раніше, але суттєвих змін щодо війни РФ проти України досі не відбулося.

"Мені здається, що результат перемовин трохи нагадує заїжджену платівку, бо ми вже мали дуже схожу ситуацію і під час попередніх перемовин. Коли самі переговори оцінюються дуже позитивно і здебільшого викликають певні сподівання, що одразу після цих перемовин відбудуться суттєві зміни. Як ми пам'ятаємо з минулого досвіду, їх не було", – сказала вона.

Шакалієне нагадала, що після цього і сам Трамп був розчарований, і навіть казав, що розсерджений, але після нової бесіди з Путіним він знову говорить про позитивні результати.

"Зараз ми знову маємо переговори, які оцінюються дуже позитивно. Тільки я не думаю, що результат буде іншим, оскільки наразі Путін продовжує свої дії в Україні", – додала глава литовського Міноборони.

На її думку, така ситуація навіть вигідна Путіну: "Коли ми говоримо про нинішній процес, йому вигідно тягнути час, імітувати, що ведуться якісь переговори про щось, тим самим вводячи в оману союзників і тягнучи час".

"Проте я не думаю, що багато союзників вірять, що з Путіним взагалі можна досягти якихось домовленостей", – резюмувала вона.

Нагадаємо, після розмови з Путіним Трамп казав, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

При цьому джерела видання Financial Times розповіли, що європейські лідери, з якими Трамп говорив після розмови з Путіним, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка.