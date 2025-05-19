Джерело FT: європейців неприємно вразило те, що Трамп розповів про дзвінок з Путіним

Європейські лідери, з якими Дональд Трамп поговорив після дзвінка з Владіміром Путіним 19 травня, не побачили в президенті США готовності чинити тиск на господаря Кремля.

Про це Financial Times повідомило джерело, обізнане з розмовою, пише "Європейська правда".

Після розмови з Владіміром Путіним Трамп розповів про її зміст президенту України Володимиру Зеленському, а також лідерам Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та президентці Європейської комісії.

Джерело FT каже, що лідери, які брали участь у телефонній розмові, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка з Путіним.

Було очевидно, що Трамп "не готовий чинити більший тиск" на Путіна, щоб той серйозно підійшов до переговорів, додало те саме джерело.

Як пише FT, у європейських столицях також побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним, яка задовольнить максималістські вимоги останнього і суперечитиме інтересам України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після розмови з Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі Москви йти на поступки.

Після цього Трамп провів годинну розмову з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами.