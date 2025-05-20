Глава Минобороны Литвы о разговоре Трампа и Путина: напоминает заезженную пластинку

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, комментируя телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем Владимиром Путиным, сказала, что заявления по итогам этого звонка напоминают "заезженную пластинку".

Заявление руководительницы литовского оборонного ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, такие результаты переговоров уже были и раньше, но существенных изменений относительно войны РФ против Украины до сих пор не произошло.

"Мне кажется, что результат переговоров немного напоминает заезженную пластинку, потому что мы уже имели очень похожую ситуацию и во время предыдущих переговоров. Когда сами переговоры оцениваются очень положительно и в основном вызывают определенные надежды, что сразу после этих переговоров произойдут существенные изменения. Как мы помним из прошлого опыта, их не было", – сказала она.

Шакалиене напомнила, что после этого и сам Трамп был разочарован и даже говорил, что рассержен, но после новой беседы с Путиным он снова говорит о положительных результатах.

"Сейчас мы снова имеем переговоры, которые оцениваются очень позитивно. Только я не думаю, что результат будет другим, поскольку сейчас Путин продолжает свои действия в Украине", – добавила глава литовского Минобороны.

По ее мнению, такая ситуация даже выгодна Путину: "Когда мы говорим о нынешнем процессе, ему выгодно тянуть время, имитировать, что ведутся какие-то переговоры о чем-то, тем самым вводя в заблуждение союзников и затягивая время".

"Однако я не думаю, что многие союзники верят, что с Путиным вообще можно достичь каких-то договоренностей", – резюмировала она.

Напомним, после разговора с Путиным Трамп говорил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

При этом источники издания Financial Times рассказали, что европейские лидеры, с которыми Трамп говорил после разговора с Путиным, были "неприятно поражены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка.