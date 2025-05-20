Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу Україні і посилення своєї обороноздатності

Міністри оборони країн Євросоюзу на зустрічі Ради ЄС у Брюсселі 20 травня говоритимуть про посилення допомоги Україні та зміцнення обороноздатності Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це перед початком засідання сказав у коментарях ЗМІ міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Вранці у Брюсселі проходить засідання Ради ЄС з питань оборони, а у другій половині дня зустрінуться міністри закордонних справ.

Пісторіус зазначив, що ключовими темами зустрічі є допомога Україні "з огляду на останні події" та посилення оборонних спроможностей країн Європи.

"Я глибоко переконаний, що зараз ще важливіше, ніж будь-коли, забезпечити Україні сталу і активну підтримку. Сьогодні ми обговоримо, які конкретні кроки будемо робити, і – це буде друга частина дискусії – як ми можемо посилити європейські оборонні спроможності", – сказав Борис Пісторіус.

"Найважливішим пунктом консультацій буде ініціатива високої представниці ЄС щодо надання Україні цьогоріч 2 млн артилерійських снарядів, і можу сказати, що Німеччина зіграє у цьому значну роль", – додав він.

Щодо обороноздатності Пісторіус висловив думку, що європейським країнам слід зосередитись на швидкому вирішенні найбільших "прогалин" у спроможностях своїх армій та переходити від підходу, коли кожен займається окремо своєю армією, до спільних дій та спільної оцінки ресурсу.

"Лише тоді ми зможемо справді разом організовувати навчання, обслуговування, виготовлення боєприпасів, логістику. І всім відомо, що якщо об’єднувати ресурси і ухвалювати рішення разом – можна робити більше за ті самі гроші, ніж коли кожен сам на сам", – сказав він.

"Наша пропозиція – щоб країни брали відповідальність у тих сферах, де є експертними… Німеччина готова робити це не лише у сфері ППО, але й наземних та морських систем", – зазначив Пісторіус.

Також Пісторіус прокоментував розмову президента США Дональда Трампа з кремлівським очільником Владіміром Путіним – на його думку, вона продемонструвала, що Росія не готова йти на жодні поступки.

Джерела видання Financial Times розповіли, що європейські лідери, з якими Трамп говорив після розмови з Путіним, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка.