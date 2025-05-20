Пісторіус після розмови Трампа з Путіним: РФ не готова до жодних поступок

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що розмова президента США Дональда Трампа з кремлівським очільником Владіміром Путіним продемонструвала, що Росія не готова іти на жодні поступки.

Про це німецький міністр сказав перед початком зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Пісторіуса, розмова Трампа з Путіним стане однією з тем зустрічі європейських міністрів.

Він підкреслив, що ця розмова "ще раз підтвердила, що російська сторона робить заяви, але поки немає жодних доказів заявлених намірів".

"Як і раніше, немає жодних поступок; він (Путін. – Ред.) говорить тільки про припинення вогню на своїх умовах, тобто на добре відомих умовах, таких як відмова від вступу в НАТО, поступка щодо окупованих територій і багато іншого", – зазначив очільник Міноборони Німеччини.

Він додав, що Путін затягує час, і тому, на переконання Пісторіуса, "припинення вогню поки не передбачається".

"На жаль, слід сказати, що Путін, мабуть, як і раніше, не зацікавлений у мирі або припиненні вогню, принаймні на умовах, прийнятних для інших. Проте…я дотримуюся своєї лінії і кажу, що в кінцевому підсумку я оцінюю не слова, а вчинки та дії", – сказав міністр.

Нагадаємо, після розмови з Путіним Трамп казав, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

При цьому джерела видання Financial Times розповіли, що європейські лідери, з якими Трамп говорив після розмови з Путіним, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка.