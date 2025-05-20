ЗМІ: літак для Трампа від Катару спершу обговорювали не як подарунок

Безпрецедентний подарунок Катару для уряду США – елітний літак Boeing 747, що стане президентським бортом Трампа, – спершу нібито обговорювали не як дарунок.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Адміністрація президента США Дональда Трампа нібито спершу звернулася до Катару з питанням про те, щоб придбати Boeing 747 для його переобладнання на президентський борт.

Невдовзі після інавгурації Трампа у січні з Пентагону звернулися до компанії Boeing щодо перспектив з літаками, які давно очікують як заміну для наявних урядових літаків, та з’ясували, що чекати доведеться ще два роки.

Команда Трампа хотіла отримати заміну набагато швидше, тож Повітряним силам доручили шукати варіанти. Одночасно Трамп доручив спецпредставнику з питань Близького Сходу Стіву Віткоффу підготувати для нього перелік літаків, які могли б підійти на таку роль.

Boeing врешті передала Пентагону перелік інших клієнтів по світу з такими літаками, що могли б попрацювати заміною. Одним з них був Катар. Спочатку Пентагон запропонував катарцям придбати літак, і там погодилися. Спершу йшлося про лізинг, а не викуп літака.

Як відомо, ЗМІ дізналися про історію вже як про подарунок, а Дональд Трамп також акцентував, що літак передають безоплатно.

За словами співрозмовників, зараз юридичні команди все ще працюють над деталями того, як оформити передачу літака США, і конкретного рішення досі немає.

Також залишаються питання, скільки коштів і зусиль займе повне переобладнання літака у президентський борт за усіма стандартами безпеки. Чинні й колишні посадовці з експертними знаннями у цій сфері кажуть, що це "монументальна робота", що займе до двох років і загалом може коштувати чи не стільки ж, як сам літак.