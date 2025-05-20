СМИ: cамолет для Трампа от Катара изначально обсуждали не как подарок

Беспрецедентный подарок Катара для правительства США – элитный самолет Boeing 747, который станет президентским бортом Трампа, – сначала якобы обсуждали не как подарок.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Администрация президента США Дональда Трампа якобы сначала обратилась к Катару с вопросом о приобретении Boeing 747 для его переоборудования в президентский борт.

Вскоре после инаугурации Трампа в январе из Пентагона обратились к компании Boeing относительно перспектив с самолетами, которые давно ожидают в качестве замены для имеющихся правительственных самолетов, и выяснили, что ждать придется еще два года.

Команда Трампа хотела получить замену гораздо быстрее, поэтому Воздушным силам поручили искать варианты. Одновременно Трамп поручил спецпредставителю по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу подготовить для него список самолетов, которые могли бы подойти для такой роли.

Boeing в конце концов передала Пентагону список других клиентов по всему миру с такими самолетами, которые могли бы поработать заменой. Одним из них был Катар. Сначала Пентагон предложил катарцам приобрести самолет, и там согласились. Сначала речь шла о лизинге, а не выкупе самолета.

Как известно, СМИ узнали об этой истории уже как о подарке, а Дональд Трамп также акцентировал, что самолет передают бесплатно.

По словам собеседников, сейчас юридические команды все еще работают над деталями того, как оформить передачу самолета США, и конкретного решения пока нет.

Также остаются вопросы, сколько средств и усилий займет полное переоборудование самолета в президентский борт по всем стандартам безопасности. Действующие и бывшие чиновники с экспертными знаниями в этой сфере говорят, что это "монументальная работа", которая займет до двух лет и в целом может стоить не меньше, чем сам самолет.