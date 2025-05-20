Чого чекати Україні від нового президента Румунії та чому він відмінний від усіх політиків

Обраний президент Румунії Нікушор Дан – політик, який створив минулими вихідними сенсацію європейського масштабу та зміг здолати одіозного проросійського Джордже Сіміона.

Дан – політик з-поза системи, для якого популізм – чуже поняття.

У кар'єрі Нікушора Дана дуже багато речей відбувалися "не як у людей". Навіть родина у нього нетипова. Дан виховує двох дітей і планує одружитися.

А от щодо України він лишається у європейському мейнстримі, і це для нас добре.

Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії. Далі – стислий її виклад.

Про цей факт згадують усі розповіді та біографії Нікушора Дана, але оминути його дійсно неможливо. Новий президент Румунії – математик за освітою та за типом мислення, а у шкільні роки він досяг у математиці справді видатного успіху. У старшій школі, у віці 17 та 18 років, він двічі ставав золотим медалістом всесвітньої математичної олімпіади, яка щорічно проводиться для молоді.

Падіння режиму Чаушеску Дан зустрів у Бухаресті, де вивчав математику в університеті, але вже за два роки прийняв запрошення переїхати до Франції, де захистив диплом магістра та отримав докторський ступінь у Паризькому університеті.

Втім, у Франції він не прижився і повернувся до Румунії.

Дан став одним зі співзасновників Вищої нормальної школи Бухареста – недержавного вишу з математичним уклоном, заснованого за французьким зразком. А ще – намагався об'єднати румунську молодь, що навчається за кордоном.

І лише у другій половині нульових років він знайшов той напрям активізму, який і став його візитівкою.

У 2006 році Нікушор Дан разом з однодумцями створив та очолив Асоціацію порятунку Бухареста.

Столиця постсоціалістичної Румунії стикалася з проблемами, які добре знайому киянам. Хаотична напівлегальна забудова всупереч міському плануванню та здоровому глузду, зрощування девелоперів та міської влади, забудова зелених зон тощо.

На мерські вибори активіст пішов у 2012 році і посів четверте місце.

Зрозумівши, що вплив на політику, навіть на міську, потребує партії – він напередодні наступних місцевих виборів, у 2015 році, створив свою і назвав її Союз порятунку Бухареста.

Дуже швидко прийшло розуміння, що варто мати партію національного масштабу, тому вже у 2016 році політсила змінила назву на Союз порятунку Румунії.

Під її знаменами Дан змагався за посаду мера вдруге і отримав друге місце та 30,5% голосів.

Втім, хоча Дан ці вибори програв, для новоствореного Союзу порятунку Румунії (USR) кампанія-2016 стала суперуспіхом. Влітку партія провела своїх депутатів (і Дана серед них) у міську раду Бухареста. А в грудні того ж року USR з Даном на чолі списку взяв участь у парламентських виборах, де здобув третє місце і майже 10% місць в обох палатах парламенту.

Увійшовши до парламенту, Дан не облишив мрію "врятувати", тобто очолити Бухарест – і у 2020 році переміг на виборах мера. Навіть на посаді мера він лишився ворогом "системи" та забудовників.

Важлива деталь: на вибори 2020, 2024, та 2025 років Дан знову йшов як позапартійний.

Вже у 2017 році через ідеологічну суперечку з однопартійцями він вирішив вийти зі створеної ним партії. Загалом ідеологія Нікушора Дана – непросте питання.

Принциповість Дана у відстоюванні свого "права на мовчання" з важливих політичних питань може дивувати – але вона йде на користь.

А ще Дан підтримує допомогу Україні – але не "понад усе". Він буде прорумунським та промолдовським – але не проукраїнським президентом.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії.