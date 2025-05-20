Чего ждать Украине от нового президента Румынии и почему он отличается от всех политиков

Избранный президент Румынии Никушор Дан – политик, который создал в минувшие выходные сенсацию европейского масштаба и смог одолеть одиозного пророссийского Джордже Симиона.

Дан – политик вне системы, для которого популизм – чуждое понятие.

В карьере Никушора Дана очень много вещей происходили "не как у людей". Даже семья у него нетипичная. Дан воспитывает двоих детей и планирует жениться.

А вот по Украине он остается в европейском мейнстриме, и это для нас хорошо.

О новом президенте Румынии в деталях – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии. Далее – краткое ее изложение.

Об этом факте упоминают все рассказы и биографии Никушора Дана, но обойти его действительно невозможно. Новый президент Румынии – математик по образованию и по типу мышления, а в школьные годы он достиг в математике действительно выдающегося успеха. В старшей школе, в возрасте 17 и 18 лет, он дважды становился золотым медалистом всемирной математической олимпиады, которая ежегодно проводится для молодежи.

Падение режима Чаушеску Дан встретил в Бухаресте, где изучал математику в университете, но уже через два года принял приглашение переехать во Францию, где защитил диплом магистра и получил докторскую степень в Парижском университете.

Впрочем, во Франции он не прижился и вернулся в Румынию.

Дан стал одним из соучредителей Высшей нормальной школы Бухареста – негосударственного вуза с математическим уклоном, основанного по французскому образцу. А еще – пытался объединить румынскую молодежь, которая учится за рубежом.

И только во второй половине нулевых годов он нашел то направление активизма, которое и стало его визитной карточкой.

В 2006 году Никушор Дан вместе с единомышленниками создал и возглавил Ассоциацию спасения Бухареста.

Столица постсоциалистической Румынии сталкивалась с проблемами, которые хорошо знакомы киевлянам. Хаотичная полулегальная застройка вопреки городскому планированию и здравому смыслу, сращивание девелоперов и городских властей, застройка зеленых зон и тому подобное.

На мэрские выборы активист пошел в 2012 году и занял четвертое место.

Поняв, что влияние на политику, даже на городскую, требует партии – он накануне следующих местных выборов, в 2015 году, создал свою и назвал ее Союз спасения Бухареста.

Очень быстро пришло понимание, что стоит иметь партию национального масштаба, поэтому уже в 2016 году политсила сменила название на Союз спасения Румынии.

Под ее знаменами Дан боролся за пост мэра во второй раз и получил второе место и 30,5% голосов.

Впрочем, хотя Дан эти выборы проиграл, для вновь созданного Союза спасения Румынии (USR) кампания-2016 стала суперуспехом. Летом партия провела своих депутатов (и Дана среди них) в городской совет Бухареста. А в декабре того же года USR с Даном во главе списка принял участие в парламентских выборах, где получил третье место и почти 10% мест в обеих палатах парламента.

Войдя в парламент, Дан не оставил мечту "спасти", то есть возглавить Бухарест – и в 2020 году победил на выборах мэра. Даже на посту мэра он остался врагом "системы" и застройщиков.

Важная деталь: на выборы 2020, 2024 и 2025 годов Дан снова шел как беспартийный.

Уже в 2017 году из-за идеологического спора с однопартийцами он решил выйти из созданной им партии. Вообще, идеология Никушора Дана – непростой вопрос.

Принципиальность Дана в отстаивании своего "права на молчание" по важным политическим вопросам может удивлять – но она идет на пользу.

А еще Дан поддерживает помощь Украине – но не "превыше всего". Он будет прорумынским и промолдовским – но не проукраинским президентом.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии.