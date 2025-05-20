Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії

Спершу він був учнем з провінційного румунського містечка, який досяг настільки видатних успіхів у математиці, що двічі поспіль переміг на світовому конкурсі.

Далі переїхав жити до Франції, де отримав диплом та науковий ступінь у Сорбонні – але вирішив повернутися на батьківщину.

Тут, паралельно з науковою діяльністю, перейнявся громадським активізмом – і невдовзі зрозумів, що саме це – його покликання. Захищав столицю Румунії від забудовників і намагався зберегти парки. А коли журналісти почали називати його румунським Дон Кіхотом – вирішив йти у політику, щоби втілити те, за що боровся.

Успіх прийшов не відразу, але він не здавався, і з третього разу (!) обрався на посаду мера Бухареста. Виборцям сподобалося, і на четвертих мерських виборах він переміг без жодних проблем – для того, щоби менше ніж за рік піти з цієї посади і перемогти на надзвичайних та без перебільшення історичних виборах президента Румунії.

Так, все це – про Нікушора Дана. Політика, який створив минулими вихідними сенсацію європейського масштабу та зміг здолати одіозного проросійського Джордже Сіміона, який був впевнений у своїй перемозі.

Дан – політик з-поза системи.

На виборах мера і президента він щоразу перемагав як позапартійний – і це окрема історія, бо й тут Нікушор Дан "зламав матрицю".

У якийсь момент він вирішив створити свою партію, вона виявилася суперуспішною як для нової політсили, пройшла у парламент… після чого Дан вийшов з її лав на знак протесту. Причому причина виходу для українських виборців може видатися абсолютною дрібницею, але для нього це стало питанням принципу.

У кар'єрі Нікушора Дана дуже багато речей відбувалися "не як у людей".

На посаді мера Бухареста він продовжив боротися з забудовниками, а не очолив їх. У суперкорумпованій Румунії йому вдалося лишитися "не замараним" і зберегти імідж борця з хабарями. Він вийшов зі створеної ним партії – але не побив горщики ані з нею, ані з іншими політсилами і зараз планує створити широку коаліцію

Навіть родина у Дана нетипова. Він виховує двох дітей і планує одружитися.

А от щодо України він лишається у європейському мейнстримі, і це для нас добре.

Розповідаємо у деталях про нового президента Румунії та про те, чого від нього варто очікувати.

З математика у (майже) політики

Про цей факт згадують усі розповіді та біографії Нікушора Дана, але оминути його дійсно неможливо. Новий президент Румунії – математик за освітою та за типом мислення, а у шкільні роки він досяг у математиці справді видатного успіху. У старшій школі, у віці 17 та 18 років, він двічі ставав золотим медалістом всесвітньої математичної олімпіади, яка щорічно проводиться для молоді.

Це були пізні роки радянської Румунії, і ця соціалістична країна мала сильну математичну школу. Для Чаушеску, як і для низки інших диктаторів соцтабору, наукові (як і спортивні) змагання були одним з інструментів підтримки міжнародного авторитету, тож талановиту молодь шукали по всій країні; напевно, це допомогло досягти успіху і Нікушору Дану, який народився і жив у простій робітничій родині у маленькому містечку Фегераш, за дві з половиною сотні кілометрів від Бухареста.

Падіння режиму Чаушеску Дан зустрів у Бухаресті, де вивчав математику в університеті, але вже за два роки прийняв запрошення переїхати до Франції, де захистив диплом магістра та отримав докторський ступінь у Паризькому університеті (який часто, хоч і не зовсім коректно, називають "Сорбонною").

Втім, у Франції він не прижився і повернувся до Румунії.

Мабуть, кращій драматургії пасувала би версія, що він повернувся додому, щоб очолити свою країну і провести її через непрості часи – але це не так. Навіть під час своєї першої виборчої кампанії він визнавав, що був змушений поїхати з Франції перш за все через те, що не прижився там, не зміг подолати ментальну і культурну розбіжність (зараз цю згадку прибрали з його офіційного сайту, але вона лишилася у вебархіві). Хоча бажання "докластися до змін у Румунії" у нього теж було, додавав кандидат Дан у 2012 році.

Спершу, щоправда, у цьому прагненні змін йшлося про математику і математиків.

Дан став одним зі співзасновників Вищої нормальної школи Бухареста – недержавного вишу з математичним уклоном, заснованого за французьким зразком. А ще – намагався об'єднати румунську молодь, що навчається за кордоном.

І лише у другій половині нульових років він знайшов той напрям активізму, який і став його візитівкою.

Рятівник Бухареста

Столиця постсоціалістичної Румунії стикалася з проблемами, які добре знайому киянам. Хаотична напівлегальна забудова всупереч міському плануванню та здоровому глузду, зрощування девелоперів та міської влади, забудова зелених зон тощо. А ще – знесення історичних будівель у "жирних місцях", щоб побудувати на їхньому місці висотки.

Щоб опиратися цьому, Нікушор Дан разом з однодумцями у 2006 році створив та очолив Асоціацію порятунку Бухареста.

У той час Румунія була на фінальному етапі вступу до ЄС, тож відстоювати свої права було можливо не тільки силою, до якої Дан ніколи не був схильний. Асоціація боролася із забудовниками за допомогою мирних протестів та передусім – судових позовів. Організація Дана стверджує, що до 2020 року змогла зупинити через судові рішення 166 будівництв (а кількість позовів була значно вищою). Деякі досягнення, як-от збережені для містян парки та важливі для Бухареста історичні будівлі, є безсумнівними.

Чому важливий саме 2020 рік? Бо цього року Нікушор Дан став мером столиці, і запорукою цієї перемоги стала передусім його боротьба із забудовниками.

Але успіх прийшов не відразу.

На перші мерські вибори він пішов у 2012 році – і отримав 8,5% та четверте місце. Для кампанії, що не мала підтримки жодної партії і проходила суто на волонтерській активності, це – багато. Для того, щоби побороти міську владу та забудовників – мало.

Так закінчилося безпартійне життя активіста Дана. Але ненадовго.

Зрозумівши, що вплив на політику, навіть на міську, потребує партії – він напередодні наступних місцевих виборів, у 2015 році, створив свою і назвав її Союз порятунку Бухареста.

Дуже швидко прийшло розуміння, що варто мати партію національного масштабу, тому вже у 2016 році політсила змінила назву на Союз порятунку Румунії. Під її знаменами Дан змагався за посаду мера вдруге і отримав друге місце та 30,5% голосів, але програв висуванці від партії влади, що отримала 43%.

Додамо трохи контексту: у Румунії діє правило вибору мерів в один тур, що дає перевагу традиційним партіям, які за рахунок адмінресурсу отримують відносну, хоча й не абсолютну більшість, а незалежні, "позасистемні" кандидати змагаються одне з одним і поділяють 2-3-4 місця. Дан це чудово пам'ятає та обіцяє домогтися зміни цього правила.

Втім, хоча Дан ці вибори програв, для новоствореного Союзу порятунку Румунії (USR) кампанія-2016 стала суперуспіхом. Влітку партія провела своїх депутатів (і Дана серед них) у міську раду Бухареста. А в грудні того ж року USR з Даном на чолі списку взяв участь у парламентських виборах, де здобув третє місце і майже 10% місць в обох палатах парламенту.

Увійшовши до парламенту, Дан не облишив мрію "врятувати", тобто очолити Бухарест – і у 2020 році знову балотувався у мери та переміг з невисокою перевагою над суперницею від влади – 42,8% проти 38%.

Нікушор Дан у всіх кампаніях обіцяв містянам подолати "урбаністичну катастрофу" – саме так Дан називав ті хаотичні зміни, що відбувалися у Бухаресті в останні десятиріччя. Втім, в реальному житті дива трапляються нечасто, а такі масштабні – ніколи. Урбаністична катастрофа значною мірою лишається у місті й досі, і Дам сам це визнає та пояснює, що для успіху потрібно більше часу.

Але головне – те, що у це пояснення вірять мешканці Бухареста, які також бачать поступові зміни на краще, тому мерські перевибори 2024 року він виграв в чисту (48% проти 22% у суперниці, що посіла друге місце).

Але історія Дана як міського голови буде неповною, якщо не зазначити:

навіть на посаді мера він лишився ворогом "системи" та забудовників.

Мер столиці вже не очолює Асоціацію порятунку Бухареста, але продовжує боротися із напівзаконними забудовами. Причому їхніми керівниками часто є ставленики "традиційної" влади з корупційним шлейфом.

Влітку 2024 року однієї з топтем для Бухареста стала історія з протистоянням на площі Унірі, тобто об'єднання Румунії.

Це – самий центр Бухареста. Найелітніша для забудови точка, яку лише можна уявити. На площі розбитий парк. І раптом, за згоди районної влади та (всупереч чинним нормам) без дозволу мерії його огороджують будівельним парканом. Дан скасував події у своєму графіку, особисто поїхав блокувати роботи і вимагати демонтажу огорожі, скликав медіа, у присутності яких почав сваритися з локальним керівником (обраним від партії влади PSD), який дав на це дозвіл, та вимагати від нього пояснень.

Притомних пояснень бухарестці так і не почули, але під суспільним тиском будівельний паркан розібрали.

Ці історії дозволяють зрозуміти, чому на виборах президента 2025 року Бухарест та навколишні містечка переважно підтримали Нікушора Дана.

Політик з принципами та без ідеології

Важлива деталь: на вибори 2020, 2024, та 2025 років Дан знову йшов як позапартійний.

Нагадаємо: у 2016 році Нікушор Дан на чолі створеної ним партії USR тріумфально увійшов до парламенту і, здавалося б, настав час розбудовувати нову політичну силу та через неї – впливати на долю країни. Але вже у 2017 році через ідеологічну суперечку з однопартійцями Дан вирішив вийти зі створеної ним партії. І ця неймовірна для України історія заслуговує на окремий опис.

Дан виявився занадто демократичним і водночас занадто принциповим для партійного будівництва.

Варто зазначити, що USR від початку створювалася як партія антикорупціонерів; природним чином склалося, що це були переважно люди ліберальних цінностей.

У 2017 році однією з ключових політичних подій у країні був референдум про внесення змін до конституції, які би заблокували можливість для запровадження одностатевих шлюбів, якщо таке питання колись постане перед парламентом. (Забігаючи наперед – референдум провалився, бо на нього прийшов тільки 21% виборців.)

Цей референдум був ініціативою громадських спілок, згуртованих навколо традиційних цінностей. Вони зібрали необхідну кількість голосів (Румунія загалом – дуже консервативна країна), тож настав час для рішення політиків. А оскільки USR позиціонувалася як ліберальна політична сила, то частина членів вважали, що партія має відкрито виступити проти такої конституційної норми.

Дан мав іншу думку.

Він вважав, що партія має бути відкритою також для більш консервативних румунів, а тому повинна дистанціюватися від цієї дискусії.

USR провела внутрішнє голосування з цього приводу, голоси розділилися майже навпіл, з невеликою перевагою (52,7%) тих, хто виступав за наявність позиції у партії – тобто не підтримав Дана. Цього виявилося достатньо, щоб лідер та засновник USR оголосив: раз так, то він виходить з партії.

А якою є ідеологія особисто Нікушора Дана? Це непросте питання.

Він точно не є консерватором: під час нинішньої кампанії він наголосив, що є прибічником узаконення одностатевих партнерств. Втім, щодо узаконення одностатевого шлюбу він воліє зберігати невизначеність і вважає, що це питання потребує дискусії в суспільстві, а не серед політиків. Дан також виступає за уроки статевої освіти у школі – він вважає, що таке навчання слід проводити орієнтовно у 6-7 класі (це – ще одне питання, яке є маркером принципових консерваторів у Румунії).

А особисте життя Дана робить ще складнішим його "ідеологічну класифікацію". Він підкреслює, що є православним християнином, і двох своїх дітей (2016 і 2022 років народження) виховує як православних. Але з їхньою матір'ю майбутній президент... не одружений. Нікушор Дан та Мірабела Гредінару живуть разом вже понад 20 років, і лише зараз замислилися про шлюб. "Нам рекомендували одружитися перед кампанією, але я сказав ні", – заявив він, анонсувавши, що одружиться вже у якості президента, і що церемонія не проходитиме у президентському палаці.

Принциповість Дана у відстоюванні свого "права на мовчання" з важливих політичних питань може дивувати – але зрештою вона пішла на користь.

"Я з 2015 року послідовно кажу, що у дискусії лібералів та консерваторів я буду намагатися бути нейтральним", – заявив Нікушор Дан, коментуючи свою ідеологію під час президентської виборчої кампанії. Як наслідок, позапартійному Дану вдається здобувати підтримку різних партій, а не лише його "рідної". І зараз, на посаді президента, йому це буде особливо важливо.

Нікушор Дан після перемоги на виборах оголосив, що планує об'єднати у коаліцію всі чотири проєвропейські партії у парламенті – USR, лівоцентристську PSD, правоцентристську PNL та партію угорської меншини UDMR.

Це амбітна задача, адже частина з цих партій налаштована вороже одна до одної, і мають для того історичні підстави. Але для збереження прозахідної та, не менш важливо, проукраїнської Румунії таке об'єднання навколо технократичного уряду було б дуже бажаним і є для Дана завданням номер 1.

Головний претендент у прем'єри – чинний в.о. президента Румунії Іліє Боложан. До речі, Боложан – також математик. І хоча він є партійним (належить до PNL), але представляє регіональну, а не загальнонаціональну еліту.

До кінця 2024 року він керував місцевою владою в повіті Біхор, що розташований на заході Румунії, на кордоні з Угорщиною. До речі, це – регіон зі значною угорською меншиною. Буде дуже цікаво (і важливо для України), чи не зміниться думка румунських угорців на наступних угорських виборах, де Орбан традиційно покладався на голоси діаспори.

А президентство Дана, якого етнічні угорці Румунії на цих виборах підтримали практично одностайно – може виявитися ключем до цих потрібних Україні змін.

Як Нікушор Дан ставиться до України

Повномасштабне вторгнення застало Дана на посаді мера, яку він нещодавно здобув. І хоча міжнародні справи не є тематикою міського голови, він не лишився осторонь. Як знак символічної підтримки, Бухарест навесні 2022 року встановив побратимські відносини з Києвом.

Далі активної діяльності чи частих заяв щодо України від нього не лунало аж до кінця 2024 року, коли Дан вийшов на національний рівень і оголосив, що думає позмагатися за посаду президента на надзвичайних виборах 2025 року (після того, як у грудні-2024 Конституційний суд країни ухвалив юридично сумнівне рішення про скасування чергових виборів – вже після того, як почалося голосування у другому турі).

Вихід на національний рівень змушував кандидата позначити позиції з ключових питань, і щодо України його заяви є такими, що цілком відповідають європейській лінії.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну", – наполягав він на дебатах, організованих Digi24.

"Росія є агресором, і я хочу, щоб війна в Україні закінчилася справедливим миром, який влаштовує Україну, бо інакше ми розпалюємо інші територіальні конфлікти в регіоні", – додав він на дебатах на Euronews.

"Я хочу, щоб європейські країни спільно допомогли Україні, тому що можливе падіння України або несправедливий мир для України означатиме небезпеку для країн Європи, перш за все розташованих поруч з Росією. А Румунія – одна з них", – доводив він румунським виборцям.

Також Нікушор Дан виступає за активне переозброєння Румунії, за посилення безпекової ролі ЄС та каже, що небезпеку Росії не можна недооцінювати. "Румунія має сусіда – Російську Федерацію, – і НАТО заявляє, що Росія становить загрозу для Європи. Отже, для вашої безпеки треба інвестувати в армію, щоб уникнути війни", – пояснював він.

Примітною є відповідь Дана на питання про зерно з України.

Він виявився значно притомнішим за польських політиків (з обох ключових партій!), які використовували "зернову тему" для того, щоб загравати з електоратом, і підтримували обмеження для України задля отримання електоральних балів.

Натомість Дан заявив, що ситуація 2022-23 років, коли частина українського зерна, спрямованого на експорт через румунські порти, не доїжджала до цих портів на практиці – точно не є провиною України. А тому він не підтримує ідеї зупинки українського агротранзиту.

Ця історія "засвідчує, що румунська держава не функціонує", – пояснював він.

"Зерно мало транзитом пройти через Румунію, а сталося так, що воно розвантажувалося в Румунії, і це, на жаль, вплинуло на ринок і доходи фермерів щонайменше протягом двох років. Але це означає, що в Румунії було порушено закон… А винні – податкові органи Румунії, тому що вони це не зупинили".

Втім, не треба тішити себе також ілюзіями.

Дан буде прорумунським та промолдовським – але не проукраїнським президентом.

Він підтримує допомогу Україні – але не "понад усе".

Хоча на тверде партнерство з Бухарестом цілком можна розраховувати. Бо Нікушор Дан вважає, що це вигідно самій Румунії.

"Що б я робив краще (ніж діяв уряд Румунії після 2022 року) – то я би зрозуміліше пояснював румунському суспільству, чому наша допомога Україні важлива для нас самих", – заявив він у одному з ефірів перед початком кампанії.

А от Молдова, як очікується, буде одним з його суперключових пріоритетів. У тому числі – з політичних міркувань. Адже на цих виборах голоси виборців з Молдови та молдовської діаспори у державах Європи (у цій групі практично всі мають румунський паспорт) забезпечила Дану кількасот тисяч голосів у другому турі.

А загалом Нікушор Дан напевно стане дуже практичним президентом Румунії. Бо він і досі лишається математиком за своїм мисленням і стратегічними підходами. Лише від нього у відповідь на політичні питання в ефірі, як-от прохання прокоментувати певний сценарій, часто лунає відповідь на кшталт: "ця гіпотеза не є існуючою, і ось чому…"

Це – політик, який дуже відрізняється від румунського (і не лише) політичного класу. Політик, для якого популізм – чуже поняття. Політик, який, здавалося б, належить до іншої епохи.

Але саме зараз він створив електоральне диво і став новим президентом Румунії.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"