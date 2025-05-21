Як стартував новий прем’єр Канади, якій загрожує Трамп та втрата територій

Після перемоги на виборах у Канаді перед Марком Карні постало дуже непросте завдання.

Він мав дуже швидко стати таким прем’єр-міністром, який одночасно вміє мислити як банкір, говорити як дипломат і діяти як кризовий менеджер.

Про величезний комплекс проблем, який постав перед Канадою, і перші кроки нового прем’єра країни, читайте в статті проректора Українського католицького університету Дмитра Шеренговського Трамп, сепаратисти та реформи: з якими проблемами зіткнувся новий прем'єр Канади. Далі – стислий її виклад.

Після виборів Марк Карні взявся за переговори з президентом США Дональдом Трампом.

До цих переговорів сторони підійшли із запровадженими Сполученими Штатами у березні 25-відсотковими тарифами на більшість канадських товарів.

У відповідь на американські тарифи Канада запровадила мита на товари на суму 43 млрд доларів США, спрямовані переважно на штати, що підтримують Республіканську партію.

Крім того, уряд Карні оголосив про інвестиції в розмірі 30,9 млрд доларів у сферу оборони для досягнення зобов’язань перед НАТО та зменшення залежності від американських військових технологій.

Перша зустріч, яка відбулася 6 травня, пройшла вдало – принаймні, наскільки вдалими можуть бути перемовини з нинішнім президентом США.

Марк Карні чітко заявив, що Канада не продається, в прямому і переносному сенсах.

Він не відмовляється від жорсткого стилю у діалозі із сусідами. І навіть публічно піддав критиці Велику Британію, дії якої під час погроз Трампа Канаді "не вразили" канадців.

Як згодом стало відомо ЗМІ, на зустрічі прем’єр Канади і президент США обговорювали й питання війни в Україні та мирних переговорів.

За нового уряду Канада демонструє продовження курсу на підтримку України.

В тому числі – відстоюючи цей курс перед президентом США.

Втім, і без Трампа вже перші тижні прем'єрства Карні не минули без скандалів.

У відповідь на федеральні кліматичні політики та економічні труднощі у провінції Альберта активізувався сепаратистський рух.

Підписи наразі збирають, і, скоріш за все, вони будуть зібрані.

І хоча станом на зараз референдум має стати програшним для сепаратистів, але навіть за такого сценарію він сколихне внутрішню ситуацію і напевно зробить більш напруженим діалог Едмонтона і Оттави.

Попри певну стабілізацію у відносинах зі Сполученими Штатами, економічна ситуація в Канаді все ще залишається складною.

Найвищий пріоритет уряду – зупинити економічний спад.

Тож усе, що може диверсифікувати торгівлю та внутрішньо надати поштовх бізнесу, пріоритизується.

І ми бачимо це навіть у розстановці міністрів в уряді Карні. По суті, уряд лише відносно оновлений – десь близько десяти нових міністрів, яких не було до того.

Серед іншого, планується комплексний перегляд державних витрат з метою підвищення продуктивності уряду. Досягти цього хочуть шляхом автоматизації рутинних завдань за допомогою технологій, зокрема штучного інтелекту, а також об'єднання схожих програм і грантів.

Загалом планують зменшити річне зростання державних витрат з 9% до 2% з метою досягнення збалансованого бюджету до 2028 року.

Марк Карні досить успішно провів перші тижні повноцінного керівництва урядом.

Наразі рівень довіри і підтримки до Карні та уряду високий, проте йому потрібні перші перемоги, щоб утримати цю довіру на високому рівні.

Докладніше – в матеріалі Дмитра Шеренговського Трамп, сепаратисти та реформи: з якими проблемами зіткнувся новий прем'єр Канади.