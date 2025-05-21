Как стартовал новый премьер Канады, которой угрожает Трамп и потеря территорий

После победы на выборах в Канаде перед Марком Карни встала очень непростая задача.

Он должен был очень быстро стать таким премьер-министром, который одновременно умеет мыслить как банкир, говорить как дипломат и действовать как кризисный менеджер.

Об огромном комплексе проблем, который обвалился на Канаду, и первых шагах нового премьера страны, читайте в статье проректора Украинского католического университета Дмитрия Шеренговского Трамп, сепаратисты и реформы: с какими проблемами столкнулся новый премьер Канады. Далее – краткое ее изложение.

После выборов Марк Карни взялся за переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

К этим переговорам стороны подошли с введенными Соединенными Штатами в марте 25-процентными тарифами на большинство канадских товаров.

В ответ на американские тарифы Канада ввела пошлины на товары на сумму 43 млрд долларов США, направленные преимущественно на штаты, поддерживающие Республиканскую партию.

Кроме того, правительство Карни объявило об инвестициях в размере 30,9 млрд долларов в сферу обороны для достижения обязательств перед НАТО и уменьшения зависимости от американских военных технологий.

Первая встреча, которая состоялась 6 мая, прошла удачно – по крайней мере, насколько удачными могут быть переговоры с нынешним президентом США.

Марк Карни четко заявил, что Канада не продается, в прямом и переносном смыслах.

Он не отказывается от жесткого стиля в диалоге с соседями. И даже публично подверг критике Великобританию, действия которой во время угроз Трампа Канаде "не впечатлили" канадцев.

Как впоследствии стало известно СМИ, на встрече премьер Канады и президент США обсуждали и вопрос войны в Украине и мирных переговоров.

При новом правительстве Канада демонстрирует продолжение курса на поддержку Украины.

В том числе – отстаивая этот курс перед президентом США.

Впрочем, и без Трампа уже первые недели премьерства Карни не прошли без скандалов.

В ответ на федеральные климатические политики и экономические трудности в провинции Альберта активизировалось сепаратистское движение.

Подписи сейчас собирают, и, скорее всего, они будут собраны.

И хотя по состоянию на сейчас референдум должен стать проигрышным для сепаратистов, но даже при таком сценарии он всколыхнет внутреннюю ситуацию и наверняка сделает более напряженным диалог Эдмонтона и Оттавы.

Несмотря на определенную стабилизацию в отношениях с Соединенными Штатами, экономическая ситуация в Канаде все еще остается сложной.

Высший приоритет правительства – остановить экономический спад.

Поэтому все, что может диверсифицировать торговлю и внутренне дать толчок бизнесу, приоритизируется.

И мы видим это даже в расстановке министров в правительстве Карни. По сути, правительство лишь относительно обновлено – где-то около десяти новых министров, которых не было до этого.

Среди прочего, планируется комплексный пересмотр государственных расходов с целью повышения производительности правительства. Достичь этого хотят путем автоматизации рутинных задач с помощью технологий, в том числе искусственного интеллекта, а также объединения похожих программ и грантов.

В целом планируется уменьшить годовой рост государственных расходов с 9% до 2% с целью достижения сбалансированного бюджета до 2028 года.

Марк Карни достаточно успешно провел первые недели полноценного руководства правительством.

Сейчас уровень доверия и поддержки к Карни и правительству высок, однако ему нужны первые победы, чтобы удержать это доверие на высоком уровне.

Подробнее – в материале Дмитрия Шеренговского Трамп, сепаратисты и реформы: с какими проблемами столкнулся новый премьер Канады.