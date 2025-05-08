ЗМІ дізнались, що Трамп та Карні на першій зустрічі обговорювали Україну

Президент США Дональд Трамп та прем’єр Канади Марк Карні на першій зустрічі в Білому домі 6 травня чимало говорили про зовнішню політику, зокрема – про війну в Україні.

Про це повідомляє CBC, пише "Європейська правда".

Після зустрічі в Овальному кабінеті під спалахами телекамер у вівторок Карні та Трамп вирушили на робочий обід. За словами канадського високопосадовця, більша частина розмови під час обіду стосувалася питань зовнішньої політики.

Дональд Трамп, згідно зі словами джерела, хотів обговорити глобальні проблеми, а саме війну між Росією та Україною, ворожість з Китаєм та ситуацію в Ірані.

Посадовець зазначив, що Трамп хотів дізнатися думку Карні щодо питань, які його турбують, у той час, як він намагається виконати свою передвиборчу обіцянку швидко закінчити війну в Україні та приборкати ядерні амбіції Ірану.

Трамп також попросив Карні висловити свою думку щодо Ізраїлю та Гази – хоча, за словами посадовця, ця тема обговорювалася відносно мало – та хуситів у Ємені.

За словами посадовця, той факт, що президент Трамп звернувся до Карні за коментарями щодо цих питань, було сприйнято як "обнадійливий знак" того, що Трамп поважає нового лідера Канади і вважає його гідним рівним партнером.

Посадовець також відзначив, що двоє лідерів досить добре порозумілися, а глава Білого дому на початку та в кінці обіду наголосив, що для нього честь приймати нового прем'єр-міністра Канади.

Хоча значну частину обіду було присвячено глобальним справам, Карні та Трамп також обговорили нові великі тарифи США.

Раніше повідомляли, що Карні під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі 6 травня категорично виключив перетворення своєї держави на "51-й американський штат".

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