Данія підвищила пенсійний вік до 70 років

Пенсійний вік у Данії збільшиться до 70 років у 2040 році після того, як парламент у четвер ухвалив відповідний план.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Local.

Люди, які народилися після 31 грудня 1970 року, повинні будуть працювати на рік довше, ніж ті, хто народився до цієї дати, перш ніж отримати право на державну пенсію.

Наразі вік виходу на державну пенсію в Данії становить 67 років. У 2030 році він зросте до 68 років, а у 2035 році – до 69 років.

Голосування в четвер підтвердило, що він зросте у 2040 році до 70 років – коли люди, народжені після 1970 року, повинні будуть вийти на пенсію.

Поступове підвищення є результатом довготривалої угоди про соціальне забезпечення від 2006 року, яка прив'язала пенсійний вік до зростання тривалості життя. Угода передбачала підвищення пенсійного віку на один рік кожні п'ять років.

Прем'єрка Метте Фредеріксен заявила минулого року, що її Соціал-демократична партія хоче переглянути автоматичний механізм, який залежить від схвалення парламенту, як тільки пенсійний вік досягне 70 років.

"Ми більше не віримо в автоматичне підвищення пенсійного віку", – сказала вона тоді.

"На нашу думку, не можна просто продовжувати говорити, що люди повинні працювати на рік довше, тому наша чітка заява полягає в тому, що угода має бути переглянута", – сказала вона.

Фредеріксен не виключила подальшого підвищення пенсійного віку після 70 років у майбутньому, але зазначила, що темпи підвищення повинні відрізнятися від нинішньої системи.

Урядова комісія запропонувала у 2022 році модель, яка зменшує зв'язок між очікуваною тривалістю життя та пенсійним віком, щоб збільшення тривалості життя не призводило автоматично до еквівалентного збільшення права на пенсію.

Ця модель може бути реалізована без загрози для довгострокової стійкості державних фінансів, заявила тоді комісія.

Нагадаємо, у 2023 році Франція ухвалила пенсійну реформу, яка підвищила законний вік виходу на пенсію з 62 до 64 років і мала на меті зробити пенсійну систему Франції економічно стійкою.

Проти реформи рішуче виступили всі опозиційні групи, вона також викликала численні протести по всій країні.

Варто зазначити, що у Бельгії також відбулася низка страйків на знак протесту проти запланованої новим урядом пенсійної реформи.