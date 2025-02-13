Антиурядові протести зупинили авіасполучення в Бельгії

Тисячі бельгійців вийшли на вулиці в четвер на знак протесту проти запланованої новим урядом пенсійної реформи в перший день багатоденного страйку, який зупинив все повітряне сполучення в країні.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Речник аеропорту Брюсселя заявив про скасування 430 рейсів у четвер.

Водночас він додав, що перебої в авіасполученні триватимуть лише один день.

Під час акції протестувальники тримали плакати з гаслами на кшталт "Ми не лимони", на деяких були латинські фрази, що є натяком на прихильність нового прем'єр-міністра Барта де Вевера до використання латини за першої нагоди.

Reuters

Reuters

Очікується, що страйк також призведе до перебоїв у роботі громадського транспорту та пошти.

До протестів також приєдналися пожежники та військовослужбовці.

Запланована пенсійна реформа заохочує тих, хто працює після досягнення пенсійного віку і має 35 років стажу, тоді як достроковий вихід на пенсію без 35 років стажу загрожує штрафом.

Нова система є менш сприятливою для осіб з низьким рівнем доходів порівняно з попередньою, яка передбачала одноразову виплату залежно від тривалості трудового стажу.

Нагадаємо, новий уряд Бельгії на чолі з лідером N-VA Бартом де Вевером склав присягу 3 лютого – через майже вісім місяців після того, як у країні відбулись парламентські вибори.

Де Вевер вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю центристської франкомовної партії Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської Християнсько-демократичної і фламандської партії (CD&V) та Vooruit ("Вперед").

31 січня п'ять партій досягли домовленості з ключового питання, яке нарешті відкрило шлях до формування уряду. Домовленість стосувалася основних соціально-економічних заходів майбутнього уряду Бельгії.