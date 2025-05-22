Молдова, як і Україна, передала до ЄС "вступні" документи без згоди Угорщини

Уряд Молдови підтвердив, що разом з Україною здійснює юридичні кроки з підготовки до вступних переговорів з ЄС.

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив речник молдовського уряду Даніел Воде.

Раніше "Європейська правда" з посиланням на джерела повідомила, що Київ і Кишинів, не чекаючи на офіційну оцінку і запрошення з боку ЄС (що досі вважалися обов'язковими етапами вступного процесу), передали у Брюссель дорожні карти, які, як очікується, будуть визначені як критерії відкриття переговорів.

"Так, минулого тижня ми в уряді затвердили три дорожні карти, і ми вживаємо всіх необхідних технічних кроків для того, щоб Рада могла прийняти рішення про готовність розпочати переговори (про вступ Молдови до ЄС) за главами першого кластера", – заявив Воде.

Головною технічною умовою для початку переговорів є передача ЄС, відповідно до переговорної рамки, дорожніх карт і їхня позитивна оцінка з боку Єврокомісії.

Раніше джерело "ЄвроПравди" зазначало, що Київ і Кишинів передали схвалені карти у Брюссель та польському головуванню у минулий четвер, 15 травня. Офіційно ця процедура не комунікувалася.

Такі кроки мають зменшити паузу, викликану угорським вето, однак вони є відхиленням від процедури розширення, яку ЄС застосовував для інших держав-кандидатів. Втім, Україна узгодила ці дії з польським головуванням та з Єврокомісією.

Детально про це читайте у статті "План Б" для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини".