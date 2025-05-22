Молдова, как и Украина, передала в ЕС "вступительные" документы без согласия Венгрии

Правительство Молдовы подтвердило, что вместе с Украиной осуществляет юридические шаги по подготовке к вступительным переговорам с ЕС.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил представитель молдовского правительства Даниэл Водэ.

Ранее "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Киев и Кишинев, не дожидаясь официальной оценки и приглашения со стороны ЕС (которые до сих пор считались обязательными этапами вступительного процесса), передали в Брюссель дорожные карты, которые, как ожидается, будут определены как критерии открытия переговоров.

"Да, на прошлой неделе мы в правительстве утвердили три дорожные карты, и мы предпринимаем все необходимые технические шаги для того, чтобы Совет мог принять решение о готовности начать переговоры (о вступлении Молдовы в ЕС) по главам первого кластера", – заявил Водэ.

Главным техническим условием для начала переговоров является передача ЕС, в соответствии с переговорной рамкой, дорожных карт и их положительная оценка со стороны Еврокомиссии.

Ранее источник "ЕвроПравды" отмечал, что Киев и Кишинев передали одобренные карты в Брюссель и польскому председательству в минувший четверг, 15 мая. Официально эта процедура не коммуницировалась.

Такие шаги должны уменьшить паузу, вызванную венгерским вето, однако они являются отклонением от процедуры расширения, которую ЕС применял для других государств-кандидатов. Впрочем, Украина согласовала эти действия с польским председательством и с Еврокомиссией.

Подробно об этом читайте в статье "План Б" для вступления Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву несмотря на вето Венгрии".