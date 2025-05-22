Білий дім анонсував участь Трампа у саміті G7 в Канаді

Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті "Групи семи", який цього року відбудеться в Канаді 15-17 червня.

Про це на брифінгу 22 травня оголосила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда".

За словами Левітт, Трамп вирушить до Канади для участі в саміті "Групи семи" після проведення у Вашингтоні військового параду 14 червня – до 250-річчя армії США.

"Після параду президент Трамп відвідає саміт лідерів G7 в Канаді з 15 по 17 червня", – додала речниця Білого дому.

Для президента США це буде перший саміт "Групи семи" після повернення до Білого дому, а також перший візит до країни, яку він хоче перетворити на "51-й американський штат".

Своєю чергою глава уряду Канади Марк Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з президентом США.

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