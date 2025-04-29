Премʼєр Канади: з Трампом говоритимемо "на наших умовах"

Канадський премʼєр-міністр Марк Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Карні сказав в інтервʼю ВВС.

Премʼєр Канади допустив переговори з Трампом, зокрема щодо торгівлі, але підкреслив, що вони будуть "на наших умовах, а не на їхніх".

"Ми маємо налагодити партнерство, економічне та безпекове партнерство. Воно буде дуже відрізнятися від того, що ми мали в минулому", – наголосив Карні.

Він також нагадав, що Канада є "найбільшим клієнтом для понад 40 штатів" США.

"Не забувайте, що ми постачаємо їм (США. – Ред.) життєво необхідну енергію. Не забувайте, що ми постачаємо їхнім фермерам практично всі добрива. Ми заслуговуємо на повагу. Ми очікуємо поваги і впевнені, що з часом її знову отримаємо, і тоді ми зможемо вести ці переговори", – додав премʼєр.

З моменту переобрання Дональда Трампа на посаду президента США він неодноразово згадував про те, що Канада стане "51-м американським штатом", що викликало обурення канадців.

Заяви Трампа також змінили політичну ситуацію в Канаді, де консерватори попри суттєву перевагу кількома місяцями раніше програли на дострокових парламентських виборах лібералам на чолі з Карні.

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