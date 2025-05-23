Які зміни чекають на зовнішню торгівлю України з ЄС та США

Україна готується до зміни умов торгівлі з Європейським Союзом – 5 червня добігає кінця дія автономних преференцій, які в Брюсселі не збираються продовжувати.

Ще один виклик для українських експортерів – масштабна митна війна, старт якій дав президент США Дональд Трамп. Серед іншого, це може призвести до переорієнтації світових торговельних потоків, ставши додатковим викликом для України.

Про те, що в уряді планують робити у відповідь на ці ризики, читайте в інтерв’ю Тарас Качка: "Режим торгівлі з ЄС може стати ще більш вільним, однак контрольованим". Далі – основні тези заступника міністра економіки України-торгового представника України. Стаття підготовлена в рамках спецпроекту "Торгові війни", який виходить за підтримки юридичної фірми "Ілляшев та Партнери"

Після 6 червня будемо торгувати з ЄС, як і раніше – досить активно й інтенсивно.

Адже насправді для нас торговельний безвіз не закінчується, тому що ми повертаємось до угоди про вільну торгівлю, яка діяла раніше.

А до 6 червня діє розширений доступ на ринок, коли товари, які були лише частково лібералізовані відповідно до зони вільної торгівлі, не мають обмежень.

Європейська комісія проведе з нами перегляд торговельного режиму відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію – і через цей механізм збільшиться як доступ українських товарів на ринок ЄС, так і європейських товарів на ринок України.

Сподіваюся, що ми це рішення знайдемо досить швидко.

Хоча очевидно, що ситуація (у сфері торгівлі) далеко не така оптимістична і не така дружня, як на інших напрямках співпраці з Європейським Союзом.

Наше завдання на сьогоднішній день – просто працювати з тим, щоб довести, що українська аграрна продукція є частиною продовольчої системи Європейського Союзу. А тому нам скоріше треба довіряти, аніж боятися.

Що ми нікому не виступаємо загрозою, навпаки – Україна є найбільшим та найкращим партнером європейського сільського господарства.

До речі, Європейський Союз вже приймає рішення і до України не будуть застосовувати заходи торговельного захисту на промислову продукцію – це те, що важливе для металургії.

Це сталося тому, що українська металургія вже стала більш зрозумілою для європейської металургії. Більше інтеграції, більше стабільних системних постачань тощо.

Питання скасування мит також є на порядку денному з США. Думаю, що контекст створення Фонду (інвестицій у реконструкцію) створює підстави для запровадження зони вільної торгівлі з США.

Тим часом український виробник працює в дуже складних умовах, але працює.

Для нас, думаю, не буде відчутних змін у торговій статистиці на тлі торговельних війн, але можливі якісь локальні проблеми, які треба вирішувати інструментами торговельного захисту.

Уряд готовий виступати більш проактивно в плані якихось обмежень чи самообмежень. Готовність в нас така є, але ця реакція буде, скоріше за все, лише точкова.

Для Міністерства економіки надзвичайно важливими є ті інструменти, які підтримують виробництво української продукції.

Із країнами, з якими ми маємо зобов'язання в межах Світової організації торгівлі, угоди про вільну торгівлю – ми локалізацію не застосовуємо. І список цих країн, як не дивно, майже збігається зі списком тих, хто нам дуже активно допомагає.

Натомість країни, з якими в нас немає угод про вільну торгівлю, часто не є активними помічниками України в боротьбі з агресором. Тому там діє локалізація, і вона буде теж розширюватися відповідно до міжнародних норм.

Докладніше – в матеріалі Тарас Качка: "Режим торгівлі з ЄС може стати ще більш вільним, однак контрольованим".