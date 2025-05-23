Какие изменения ждут внешнюю торговлю Украины с ЕС и США

Украина готовится к изменению условий торговли с Европейским Союзом – 5 июня заканчивается действие автономных преференций, которые в Брюсселе не собираются продолжать.

Еще один вызов для украинских экспортеров – масштабная таможенная война, старт которой дал президент США Дональд Трамп. Среди прочего, это может привести к переориентации мировых торговых потоков, став дополнительным вызовом для Украины.

О том, что в правительстве планируют делать в ответ на эти риски, читайте в интервью Тарас Качка: "Режим торговли с ЕС может стать еще более свободным, однако контролируемым". Далее – основные тезисы заместителя министра экономики Украины-торгового представителя Украины. Статья подготовлена ​​в рамках спецпроекта "Торговые войны", выходящего при поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

После 6 июня будем торговать с ЕС, как и раньше – достаточно активно и интенсивно.

Ведь на самом деле для нас торговый безвиз не заканчивается, потому что мы возвращаемся к соглашению о свободной торговле, которое действовало ранее.

А до 6 июня действует расширенный доступ на рынок, когда товары, которые были лишь частично либерализованы в соответствии с зоной свободной торговли, не имеют ограничений.

Европейская комиссия проведет с нами пересмотр торгового режима в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации – и через этот механизм увеличится как доступ украинских товаров на рынок ЕС, так и европейских товаров на рынок Украины.

Надеюсь, что мы это решение найдем достаточно быстро.

Хотя очевидно, что ситуация (в сфере торговли) далеко не такая оптимистичная и не такая дружественная, как на других направлениях сотрудничества с Европейским Союзом.

Наша задача на сегодняшний день – просто работать с тем, чтобы доказать, что украинская аграрная продукция является частью продовольственной системы Европейского Союза. Поэтому нам скорее надо доверять, чем бояться.

Что мы никому не выступаем угрозой, наоборот – Украина является крупнейшим и лучшим партнером европейского сельского хозяйства.

Кстати, Европейский Союз уже принимает решение и к Украине не будут применять меры торговой защиты на промышленную продукцию – это то, что важно для металлургии.

Это произошло потому, что украинская металлургия уже стала более понятной для европейской металлургии. Больше интеграции, больше стабильных системных поставок и так далее.

Вопрос отмены пошлин также есть на повестке дня с США. Думаю, что контекст создания Фонда (инвестиций в реконструкцию) создает основания для введения зоны свободной торговли с США.

Тем временем украинский производитель работает в очень сложных условиях, но работает.

Для нас, думаю, не будет ощутимых изменений в торговой статистике на фоне торговых войн, но возможны какие-то локальные проблемы, которые надо решать инструментами торговой защиты.

Правительство готово выступать более проактивно в плане каких-то ограничений или самоограничений. Готовность у нас такая есть, но эта реакция будет, скорее всего, только точечная.

Для Министерства экономики чрезвычайно важны те инструменты, которые поддерживают производство украинской продукции.

Со странами, с которыми мы имеем обязательства в рамках Всемирной торговой организации, соглашения о свободной торговле – мы локализацию не применяем. И список этих стран, как ни странно, почти совпадает со списком тех, кто нам очень активно помогает.

Зато страны, с которыми у нас нет соглашений о свободной торговле, часто не являются активными помощниками Украины в борьбе с агрессором. Поэтому там действует локализация, и она будет тоже расширяться в соответствии с международными нормами.

Подробнее – в материале Тарас Качка: "Режим торговли с ЕС может стать еще более свободным, однако контролируемым".