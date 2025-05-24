Чому Зеленському доводиться мовчати, коли Орбан робить Україну "ворогом Угорщини"

За рік до парламентських виборів в Угорщині зростає невдоволення владою. Усвідомлення цього привело прем’єра Віктора Орбана до рішення будувати кампанію навколо штучно створеної "української загрози".

Єдине, чого Орбану трохи бракує – це доказів української агресивності. Він шукає будь-яку можливість для того, щоби показати виборцям: "От бачите, я не дарма вас захищаю".

Усвідомлення цього є визначальним для того, щоби розуміти, як діяти Україні.

Про те, як угорський прем’єр хоче використати тему України для збереження влади і як діяти Києву, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Орбан прагне "війни" з Україною. Яку небезпеку це несе та як варто діяти Києву. Далі – стислий її виклад.

Нас це може обурювати або засмучувати, але це є фактом: для багатьох угорських виборців зв'язок з Україною і тим більше підтримка України є токсичними.

Це – один із результатів тривалої кампанії брехні та антиукраїнської пропаганди з боку режиму Орбана, яка зараз радикально загострилася, але загалом мала місце і у попередні роки.

Тож, найпопулярніший політик в Угорщині, лідер новоствореної опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр підкреслено відсторонений від українського питання.

Українська влада тут діє переважно коректно.

Попри очевидну відмінність між лідерами угорської влади і опозиції, від Києва не лунає жодних заяв саме про Мадяра.

Та найбільшою помилкою офіційного Києва на угорському треку стали події 9 травня, коли Служба безпеки України оприлюднила публічну заяву про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини.

Чи є сумнів у тому, що Угорщина веде в Україні недружню розвідку? Та жодних сумнівів.

Такий крок точно не враховував особливий період угорсько-українських відносин. Він не дав Україні жодних переваг.

Але проблеми це створило цілком реальні. Не лише у відносинах з Будапештом.

Передусім ми власноруч подарували Орбану ґрунт для антиукраїнської пропаганди (яка, нагадаємо, украй потрібна угорській владі дорогою до виборів).

Крім того, від кількох співрозмовників у структурах ЄС та у державах-членах "Європейська правда" за останні дні почула, що вони більше не чекають на позитив в угорсько-українських відносинах.

Частину відповідальності ці дипломати покладали на Україну, висловлюючи здивування щодо того, нащо Київ пішов на це загострення.

Але все ж таки це все ще не критична проблема.

Як діяти Києву на тлі блокування Угорщиною переговорів про вступ України в ЄС?

Нагадаємо, Будапешт використовує тему національних меншин для торпедування України.

По-перше, українським офіційним особам варто накласти повну заборону на коментування угорської політики, щоб не давати угорському прем’єру ґрунт для антиукраїнської пропаганди.

По-друге, офіційний Київ має вести діалог з Будапештом , зустрічатися, відгукуватися на пропозиції, готувати "дорожні карти", які у Будапешті ніхто не читатиме тощо…

Інакше не можна. Бо такими є "правила гри" у ЄС.

І це необхідно враховувати. У тому числі – оцінюючи дії офіційного Києва, які, на перший погляд, можуть видаватися принизливими і позбавленими сенсу. Бо саме такі дії насправді можуть зламати плани Орбана щодо України.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Орбан прагне "війни" з Україною. Яку небезпеку це несе та як варто діяти Києву.