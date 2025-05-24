Почему Зеленскому приходится молчать, когда Орбан делает Украину "врагом Венгрии"

За год до парламентских выборов в Венгрии растет недовольство властью. Осознание этого привело премьера Виктора Орбана к решению строить кампанию вокруг искусственно созданной "украинской угрозы".

Единственное, чего Орбану немного не хватает – это доказательств украинской агрессивности. Он ищет любую возможность для того, чтобы показать избирателям: "Вот видите, я не зря вас защищаю".

Осознание этого является определяющим для того, чтобы понимать, как действовать Украине.

О том, как венгерский премьер хочет использовать тему Украины для сохранения власти и как действовать Киеву, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Орбан хочет "войны" с Украиной. Какую опасность это несет и как следует действовать Киеву. Далее – краткое ее изложение.

Нас это может возмущать или огорчать, но это факт: для многих венгерских избирателей связь с Украиной и тем более поддержка Украины являются токсичными.

Это – один из результатов длительной кампании лжи и антиукраинской пропаганды со стороны режима Орбана, которая сейчас радикально обострилась, но в целом имела место и в предыдущие годы.

Поэтому, самый популярный политик в Венгрии, лидер новосозданной оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр подчеркнуто отстранен от украинского вопроса.

Украинская власть здесь действует преимущественно корректно.

Несмотря на очевидное различие между лидерами венгерской власти и оппозиции, от Киева не звучит никаких заявлений именно о Мадьяре.

Но самой большой ошибкой официального Киева на венгерском треке стали события 9 мая, когда Служба безопасности Украины обнародовала публичное заявление о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии.

Есть ли сомнение в том, что Венгрия ведет в Украине недружественную разведку? Да никаких сомнений.

Такой шаг точно не учитывал особый период венгерско-украинских отношений. Он не дал Украине никаких преимуществ.

Но проблемы это создало вполне реальные. Не только в отношениях с Будапештом.

Прежде всего мы собственноручно подарили Орбану почву для антиукраинской пропаганды (которая, напомним, крайне нужна венгерской власти по дороге к выборам).

Кроме того, от нескольких собеседников в структурах ЕС и в государствах-членах "Европейская правда" за последние дни услышала, что они больше не ждут позитива в венгерско-украинских отношениях.

Часть ответственности эти дипломаты возлагали на Украину, выражая удивление относительно того, зачем Киев пошел на это обострение.

Но все же это все еще не критическая проблема.

Как действовать Киеву на фоне блокирования Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС?

Напомним, Будапешт использует тему национальных меньшинств для торпедирования Украины.

Во-первых, украинским официальным лицам стоит наложить полный запрет на комментирование венгерской политики, чтобы не давать венгерскому премьеру почву для антиукраинской пропаганды.

Во-вторых, официальный Киев должен вести диалог с Будапештом, встречаться, откликаться на предложения, готовить "дорожные карты", которые в Будапеште никто не будет читать и т.д...

Иначе нельзя. Потому что таковы "правила игры" в ЕС.

И это необходимо учитывать. В том числе – оценивая действия официального Киева, которые, на первый взгляд, могут казаться унизительными и лишенными смысла. Потому что именно такие действия на самом деле могут сломать планы Орбана в отношении Украины.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Орбан хочет "войны" с Украиной. Какую опасность это несет и как следует действовать Киеву.