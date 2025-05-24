Чеська армія почне отримувати французькі гаубиці Caesar у квітні 2026 року

Перші самохідні французькі гаубиці Caesar почнуть надходити в розпорядження Армії Чеської Республіки у квітні 2026 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Усі замовлені у Nexter Systems у 2021 і 2022 роках 62 гармати надійдуть на озброєння до серпня 2027-го. Загальна вартість поставки становить 10,3 млрд чеських крон (412 млн євро).

Спочатку передбачалося, що замовлення фірмою-постачальником буде виконано вже до кінця 2026 року, але термін змінився через збільшення кількості закуплених самохідних гаубиць і коригування технічних вимог з боку Міноборони Чехії.

У 2021 році оборонне відомство Чехії уклало договір із виробником Nexter Systems на придбання 52 згаданих 155 міліметрових самохідних артилерійських знарядь.

У 2022 році Чехія вирішила замовити ще десять гаубиць.