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Чехія додатково придбає 10 французьких гаубиць Caesar

Субота, 17 грудня 2022, 10:20

Уряд Чехії з огляду на зростаючу напругу у світі має намір розширити свій артилерійський арсенал.

Про це повідомляє Czech Radio, пише "Європейська правда".

Міноборони країни підписало доповнення до вже існуючого договору і має намір додатково придбати ще 10 французьких гаубиць Caesar. Обсяг інвестицій у це придбання складе 1,77 млрд крон (понад 69 млн євро).

Рік тому оборонне відомство Чехії уклало договір із виробником Nexter Systems на придбання 52 згаданих 155 міліметрових самохідних артилерійських знарядь. 

У результаті, армія Чехії до 2026 року матиме у своєму розпорядженні 62 гаубиці Caesar, які мають замінити 152-мм самохідні гармати-гаубиці "Дана" чехословацького виробництва, які вже не відповідають нормативам НАТО.

Чехія відправила гармати-гаубиці "Дана" Україні ще весною після початку повномасштабного російського вторгнення.

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Чехія Франція Війна з РФ

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