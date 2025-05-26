Прозахідна президентка Грузії отримала найвищу державну нагороду Молдови

Президентка Молдови Мая Санду вручила Саломе Зурабішвілі найвищу молдовську нагороду – Орден Республіки – в День незалежності Грузії.

Про це Санду написала на Х, повідомляє "Європейська правда".

Очільниця Молдови привітала хоробрий народ Грузії з Днем незалежності, наголосивши, що її країна "стоїть на боці всіх, хто вірить у свободу, гідність і європейське майбутнє".

"Наш шлях не завжди буде легким, але ми готові йти ним разом", – додала вона.

Санду зазначила, що вручила Зурабішвілі Орден Республіки, найвищу нагороду Молдови, оскільки "її лідерство та відданість демократичним цінностям надихають нас усіх".

Саломе Зурабішвілі відмовилась піти з посади президентки Грузії в грудні 2024 року, коли контрольований партією влади "Грузинська мрія" парламент обрав її наступника Міхеїла Кавелашвілі.

Опитування на початку року показало, що в грузинському суспільстві немає однозначної думки про те, хто саме є легітимним президентом Грузії.

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