Прозападная президент Грузии получила высшую государственную награду Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду вручила Саломе Зурабишвили высшую молдавскую награду – Орден Республики – в День независимости Грузии.

Об этом Санду написала на Х, сообщает "Европейская правда".

Глава Молдовы поздравила храбрый народ Грузии с Днем независимости, подчеркнув, что ее страна "стоит на стороне всех, кто верит в свободу, достоинство и европейское будущее".

"Наш путь не всегда будет легким, но мы готовы идти им вместе", – добавила она.

Санду отметила, что вручила Зурабишвили Орден Республики, высшую награду Молдовы, поскольку "ее лидерство и преданность демократическим ценностям вдохновляют нас всех".

Саломе Зурабишвили отказалась уйти с поста президента Грузии в декабре 2024 года, когда контролируемый партией власти "Грузинская мечта" парламент избрал ее преемника Михеила Кавелашвили.

Опрос в начале года показал, что в грузинском обществе нет однозначного мнения о том, кто именно является легитимным президентом Грузии.

Читайте также: Удар из Вашингтона: что изменит одобрение Конгрессом США законопроекта о поддержке Грузии.