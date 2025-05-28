Як і навіщо у Орбана створили фейк щодо Партії угорців України

У вівторок вранці угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто опублікував Facebook-пост, який спершу здивував навіть фахівців з угорсько-українських відносин.

"Руки геть від Товариства угорської культури Закарпаття! Вимагаємо негайних пояснень української влади щодо повідомлень у ЗМІ про заборону партії, яка представляє угорську громаду Закарпаття та бореться за їхні права!" – написав представник уряду Орбана.

Але, ані заборони цієї партії, ані жодних натяків на це не було.

Міністр збудився через… фейк, створений напередодні угорською урядовою пропагандою.

Про те, як з’явилася ця брехня і на кого вона націлена, читайте в аналізі редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Брехня для атаки на Україну. Як у Орбана створили фейк про "заборону" партії угорців Закарпаття. Далі – стислий її виклад.

В Україні справді є партія, угорська назва якої (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségtől, KMKSz) перекладається як "Товариство угорської культури Закарпаття". В українських реєстрах, виборчих бюлетенях тощо вона згадується за угорською абревіатурою КМКС, або ж за назвою "Партія угорців України".

КМКС є головним партнером угорської партії влади "Фідес" в Україні, тож обурення міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто і його спроби захистити своїх соратників могли би бути природними.

Але є підстави стверджувати, що він навмисно обурився вигаданій інформації, усвідомлюючи її неправдивість, – щоб запустити новий етап кампанії з дискредитації України серед угорців.

В понеділок ввечері два медіа, які вважають максимально наближеними до уряду Угорщини, повідомили про нібито намір України заборонити КМКС: це видання Magyar Nemzet (у перекладі – "Угорська нація"), яке називають улюбленою газетою Орбана, а також Mandiner – партійна газета молодіжного крила "Фідесу".

Обидва видання посилаються на не дуже відомий онлайн ресурс з міста Виноградів – "Новини Закарпаття" (НЗ).

Це видання з украй специфічною репутацією, до якого закарпатські медійники ставляться з пересторогою і кажуть, що не вперше змушені спростовувати поширювані НЗ фейки. Цього разу, очевидно, йдеться саме про фейк.

Новину про намір України заборонити угорську партію "Новини Закарпаття" опублікували у понеділок із посиланням на депутата Закарпатської обласної ради від СН Роланда Цебера, яке той дав напередодні. Додали туди також відео цього інтерв'ю. І від себе, нібито за даними джерел, уточнили: партія, заборону якої анонсує Цебер – це саме КМКС.

Але є нюанс: у самому інтерв'ю про цю заборону немає ані натяку!

Хто або що спонукало "Новини Закарпаття" створити фейк, який зрештою вдарив по Україні? Запитання лишається відкритим.

Але привертає увагу злагодженість дій з урядом Угорщини.

Неправдиве повідомлення із сумнівного сайту, не підтверджене жодним іншим джерелом, того ж дня підхопили ключові сайти угорської державної пропаганди, а менш як за добу – прокоментував один з очільників уряду Угорщини. І все це – попри те, що навіть партійні видання самого КМКС не повідомляли про загрозу своєї "заборони", аж доки не з'явилася заява міністра Сійярто.

Цього разу у Орбана поцілили відразу двох зайців. Фейк про "заборону КМКС" б'є не лише по Україні. Для угорської кампанії ще важливіше те, що він націлений проти опонента Орбана, Петера Мадяра, штучно "прив'язавши" його до української влади.

Мета зрозуміла: спершу Орбан створює навколо України імідж "держави-ворога угорської нації", а потім – намагається "замазати" цим іміджем свого опонента.

Це – один з епізодів їхньої боротьби перед угорськими виборами, на яких Орбан та його партія можуть втратити владу. Орбан відчуває, що втрачає підтримку закордонних виборців, і будує для себе імідж захисника угорців України.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Брехня для атаки на Україну. Як у Орбана створили фейк про "заборону" партії угорців Закарпаття.