Как и зачем у Орбана создали фейк относительно Партии венгров Украины

Во вторник утром венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто опубликовал Facebook-пост, который сначала удивил даже специалистов по венгерско-украинским отношениям.

"Руки прочь от Общества венгерской культуры Закарпатья! Требуем немедленных объяснений украинской власти относительно сообщений в СМИ о запрете партии, которая представляет венгерскую общину Закарпатья и борется за их права!" – написал представитель правительства Орбана.

Но, ни запрета этой партии, ни каких-либо намеков на это не было.

Министр возбудился из-за... фейка, созданного накануне венгерской правительственной пропагандой.

О том, как появилась эта ложь и на кого она нацелена, читайте в анализе редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Вранье для атаки на Украину. Как у Орбана создали фейк о "запрете" венгерской партии Закарпатья. Далее – краткое ее изложение.

В Украине действительно есть партия, венгерское название которой (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségtől, KMKSz) переводится как "Общество венгерской культуры Закарпатья". В украинских реестрах, избирательных бюллетенях и т.д. она упоминается по венгерской аббревиатуре КМКС, или же под названием "Партия венгров Украины".

КМКС является главным партнером венгерской партии власти "Фидес" в Украине, поэтому возмущение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и его попытки защитить своих соратников могли бы быть естественными.

Но есть основания утверждать, что он намеренно возмутился вымышленной информации, осознавая ее лживость, – чтобы запустить новый этап кампании по дискредитации Украины среди венгров.

В понедельник вечером два медиа, которые считают максимально приближенными к правительству Венгрии, сообщили о якобы намерении Украины запретить КМКС: это издание Magyar Nemzet (в переводе – "Венгерская нация"), которое называют любимой газетой Орбана, а также Mandiner – партийная газета молодежного крыла "Фидес".

Оба издания ссылаются на не очень известный онлайн ресурс из города Виноградов – "Новости Закарпатья" (НЗ).

Это издание с крайне специфической репутацией, к которому закарпатские медийщики относятся с опаской и говорят, что не впервые вынуждены опровергать распространяемые НЗ фейки. На этот раз, очевидно, речь идет именно о фейке.

Новость о намерении Украины запретить венгерскую партию "Новости Закарпатья" опубликовали в понедельник со ссылкой на депутата Закарпатского областного совета от СН Роланда Цебера, которое тот дал накануне. Добавили туда также видео этого интервью. И от себя, якобы по данным источников, уточнили: партия, запрет которой анонсирует Цебер – это именно КМКС.

Но есть нюанс: в самом интервью об этом запрете нет ни намека!

Кто или что побудило "Новости Закарпатья" создать фейк, который в конце концов ударил по Украине? Вопрос остается открытым.

Но привлекает внимание слаженность действий с правительством Венгрии.

Неправдивое сообщение с сомнительного сайта, не подтвержденное ни одним другим источником, в тот же день подхватили ключевые сайты венгерской государственной пропаганды, а менее чем через сутки – прокомментировал один из руководителей правительства Венгрии. И все это – несмотря на то, что даже партийные издания самого КМКС не сообщали об угрозе своего "запрета", пока не появилось заявление министра Сийярто.

На этот раз у Орбана попали сразу в двух зайцев. Фейк о "запрете КМКС" бьет не только по Украине. Для венгерской кампании еще важнее то, что он нацелен против оппонента Орбана, Петера Мадьяра, искусственно "привязав" его к украинской власти.

Цель понятна: сначала Орбан создает вокруг Украины имидж "государства-врага венгерской нации", а затем – пытается "замазать" этим имиджем своего оппонента.

Это – один из эпизодов их борьбы перед венгерскими выборами, на которых Орбан и его партия могут потерять власть. Орбан чувствует, что теряет поддержку зарубежных избирателей, и строит для себя имидж защитника венгров Украины.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Вранье для атаки на Украину. Как у Орбана создали фейк о "запрете" венгерской партии Закарпатья.