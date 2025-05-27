Брехня для атаки на Україну. Як у Орбана створили фейк про "заборону" партії угорців Закарпаття

У боротьбі за владу Орбан готовий буквально на все. Особливо - коли може вбити двох зайців одночасно

У вівторок вранці угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто опублікував Facebook-пост, який спершу здивував навіть фахівців з угорсько-українських відносин. "Руки геть від Товариства угорської культури Закарпаття! Вимагаємо негайних пояснень української влади щодо повідомлень у ЗМІ про заборону партії, яка представляє угорську громаду Закарпаття та бореться за їхні права!" – написав представник уряду Орбана.

Варто додати трохи контексту.

В Україні справді є партія, угорська назва якої (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségtől, KMKSz) перекладається як "Товариство угорської культури Закарпаття". В українських реєстрах, виборчих бюлетенях тощо вона згадується за угорською абревіатурою КМКС, або ж за назвою "Партія угорців України". Ця партія є регіональною – орієнтована на угорську меншину і діє суто на Закарпатті.

КМКС є головним партнером угорської партії влади "Фідес" в Україні, тож обурення Сійярто і його спроби захистити своїх соратників могли би бути природними. За одним винятком: ані заборони цієї партії, ані жодних натяків на це не було.

Міністр збудився через фейк… створений напередодні угорською урядовою пропагандою.

Причому є підстави стверджувати, що обурена заява Сійярто не була помилкою.

Глава МЗС Угорщини зробив це свідомо, щоби запустити новий етап кампанії з дискредитації України серед угорців. Але головна його мета – вдарити по головному конкуренту Орбана, Петеру Мадяру, штучно "прив'язавши" його до української влади. Це – один з епізодів їхньої боротьби перед угорськими виборами, на яких Орбан та його партія можуть втратити владу. Орбан відчуває, що втрачає підтримку закордонних виборців, і будує для себе імідж захисника угорців України.

На жаль, в Україні є й ті, хто допомагають угорському уряду генерувати фейки та шкодити українській державі.

"Європейська правда" пояснює, що відбувається.

Анатомія угорського фейку

У вівторок десятки угорських медіа написали про нібито заборону в Україні партії етнічних угорців. Для цих новин нібито була легітимна підстава – заява одного з найближчих соратників Орбана, міністра закордонних справ та торгівлі, тобто Петера Сійяірто. Та сама, з якої ми почали статтю.

І справді, угорським журналістам варто реагувати на політичні "утиски" угорців за кордоном. Тому цей "наїзд" на Україну з'явився на сторінках не лише провладних, а й опозиційних медіа. Хоча певна відмінність між подачею інформації була.

Провладні сайти частіше дослівно ретранслювали звинувачення, або й подавали "злочинні дії" України як доконаний факт. "Петер Сійярто захистив Товариство угорської культури Закарпаття", – каже мовник Hir. "Українці хочуть заборонити Товариство угорської культури Закарпаття", – обурюється Vasarnap. Незалежні медіа частіше ставили під сумнів правдивість слів міністра. Наприклад, HVG припустило, що йдеться що черговий етап "шпигунської гри", яку веде Угорщина. Утім, навіть вони і у заголовку новини, і у тексті пишуть про "небезпеку" того, що Україна зруйнує культурний осередок угорців.

І байдуже, що звинувачення міністра не мають жодного зв'язку з реальністю.

Головне – що машина пропаганди спрацювала. Сигнал, запущений Петером Сійярто, пішов у народ, його почули навіть читачі опозиційних медіа.

Але звідки він узагалі взявся?

Сійярто у своєму дописі згадав, що реагує на "повідомлення ЗМІ". І суто формально він не збрехав.

Справді, в понеділок ввечері два медіа, які вважають максимально наближеними до уряду Угорщини, повідомили про нібито намір України заборонити КМКС: це видання Magyar Nemzet (у перекладі – "Угорська нація"), яке називають улюбленою газетою Орбана, а також Mandiner – партійна газета молодіжного крила "Фідесу".

На ранок MN продублювали своє повідомлення англійською.

Але звідки вони взяли цю інформацію?

Обидва видання посилаються на не дуже відомий онлайн ресурс з міста Виноградів – "Новини Закарпаття" (НЗ).

Це видання з украй специфічною репутацією, до якого закарпатські медійники ставляться з пересторогою і кажуть, що не вперше змушені спростовувати поширювані НЗ фейки. Цього разу, очевидно, йдеться саме про фейк.

Новину про намір України заборонити угорську партію "Новини Закарпаття" опублікували у понеділок із посиланням на депутата Закарпатської обласної ради від СН Роланда Цебера, яке той дав напередодні. Додали туди також відео цього інтерв'ю. І від себе, нібито за даними джерел, уточнили: партія, заборону якої анонсує Цебер – це саме КМКС.

Але є нюанс: у самому інтерв'ю про цю заборону немає ані натяку!

Там йдеться про рівно протилежне: закарпатський депутат висловлює думку, що він має право спілкуватися з угорськими політиками, бо угорці діють так само – погляньте, наприклад, на те, що вони підтримують одну з партій, тож це цілком легально.

А те, що ланцюжок закінчився україномовним відео, допомогло угорській пропаганді поширити цей фейк в угорському медіапросторі. І справді: є відео незнайомою мовою; тож орієнтуємося на супровідний текст, який можна перекласти на угорську гуглтранслейтом. А що то за сайт – хто ж його знає…

Хто або що спонукало "Новини Закарпаття" створити фейк, який зрештою вдарив по Україні? Запитання лишається відкритим. "ЄвроПравда" звернулася у месенджер до Миколи Старости, якого вважають керівником сайту НЗ (на сайті, як це часто буває зі "зливними бачками", немає інформації про власника і редактора) з проханням прокоментувати, як з'явився цей фейк, на час публікації цієї статті відповіді не надійшло.

Але привертає увагу злагодженість дій з урядом Угорщини.

Неправдиве повідомлення із сумнівного сайту, не підтверджене жодним іншим джерелом, того ж дня підхопили ключові сайти угорської державної пропаганди, а менш як за добу – прокоментував один з очільників уряду Угорщини. І все це – попри те, що навіть партійні видання самого КМКС не повідомляли про загрозу своєї "заборони", аж доки не з'явилася заява міністра Сійярто.

Україна – не лише ціль, а й засіб

У те, що очільник угорського МЗС щиро повірив у фейк про "заборону КМКС" і навіть не спробував звірити інформацію з самим КМКС – повірити справді складно. Зрештою, угорський уряд і особисто міністр Сійярто, відомий своїми регулярними контактами з РФ, не вперше долучається до створення фейків. Зокрема й антиукраїнських.

А от імовірність того, що ми зараз є свідками фіктивного створення нового нарративу у передвиборчій кампанії Орбана, є дуже високою.

"Європейська правда" неодноразово розповідала про те, що уряд Орбана вирішив зробити протистояння з Україною центром своєї кампанії до виборів, які відбудуться у квітні 2026 року.

Детально про це читайте, зокрема, у статті "Орбан прагне "війни" з Україною".

У ній ми пояснювали, що, не маючи інших дієвих козирів, угорський прем'єр намагається згуртувати виборців навколо "української загрози". І головна проблема Орбана у досягненні цієї мети – те, що йому дуже бракує доказів "української агресивності". А тому угорському уряду доводиться генерувати ці "докази" власноруч.

На жаль, менш як за тиждень після публікації нашого матеріалу цей прогноз втілився на практиці.

Також шкода, що угорські медіа – навіть незалежні – потрапили у цю пастку та проковтнули фейк. І навіть ті медіа, які поширили вимогу Сійярто про "вимогу відповіді від України" – наразі не помітили саму цю відповідь, яка спростовує звинувачення. "Жодних подібних дій щодо згаданого товариства (партії КМКС. – Ред.) не вчинялося. Повідомлення у ЗМІ, що стверджують протилежне, неправдиві. Наші двосторонні відносини і так мають достатньо проблем, які потрібно вирішувати; не потрібно додавати до цього переліку ще й усякі безпідставні повідомлення ЗМІ", – заявив у вівторок речник МЗС України Георгій Тихий.

Тож стратегія угорського уряду знову спрацювала.

До того ж цього разу у Орбана поцілили відразу двох зайців.

Фейк про "заборону КМКС" б'є не лише по Україні. Для угорської кампанії ще важливіше те, що він націлений проти опонента Орбана, Петера Мадяра.

Уже згадане вище видання Magyar Nemzet, яке є таким собі виразником головних нарративів угорської урядової пропаганди, зараз системно, кількома статтями на день, намагається побудувати зв'язок між Мадяром і Україною. Мета зрозуміла: спершу Орбан створює навколо України імідж "держави-ворога угорської нації", а потім – намагається "замазати" цим іміджем свого опонента.

Та ще важливіше те, що роль "зв'язкової ланки" між Україною і Мадяром Magyar Nemzet вже кілька днів поспіль намагається присвоїти… Роланду Цеберу. Це – той самий депутат облради, ім'я якого до вчора чув мало хто з читачів цієї статті. Однак у MN його зображують як вагомого спецагента (не жарт), який представляє інтереси України і впливає на рішення Києва. Два спільних селфі Мадяра і Цебера з Facebook-сторінки останнього обійшли угорські пропагандистські медіа.

Тож фейкове "рішення" про заборону КМКС угорська пропаганда приписує одночасно Цеберу і Мадяру.

Це все звучить як абсолютна маячня – але саме так працює угорська урядова пропаганда.

Якій, на жаль, продовжують допомагати окремі гравці в Україні.

Принагідно радимо почитати статтю про те, як варто діяти Києву в умовах гібридної війни, яку прагне розпочати Орбан.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"